G20成员国与制药商承诺 为贫困国家提供疫苗及援助

（罗马综合电）二十国集团（G20）的国家领导人参与罗马全球健康峰会后发出《罗马宣言》，呼吁加强国际合作，共同抗击冠病疫情和防止未来暴发新的流行病。这个呼吁获得大国、国际组织及制药商的热烈响应。

国际货币基金组织（IMF）提出一项总值500亿美元（约665.6亿新元）的计划，希望扩大全球疫苗接种计划。中国承诺在未来三年内提供多30亿美元国际援助，以支持发展中国家复苏。美国、德国、法国和意大利也表明将分享更多疫苗或增加援助。

这个峰会由G20轮值主席、意大利总理德拉吉和欧盟委员会主席冯德莱恩在罗马主持，其他成员国和受邀国家领导人在线上发表演讲，受邀发言的包括新加坡总理李显龙。

德拉吉在峰会上强调：“这场冠病疫情凸显了展开国际合作，以应对当前及未来公共卫生危机的重要性。”他表示，当务之急，是协助各国克服这场冠病疫情。“我们必须让全球都接种疫苗，并且要快点完成。”

冯德莱恩周五在峰会结束后对媒体说：“这次峰会发出的信息很明显地向保健民族主义说‘不’”。

中国国家主席习近平表示，G20成员要采取负责任的宏观经济政策，加强相互协调，维护全球产业链与供应链安全和顺畅地运转。同时，要继续通过缓债、发展援助等方式支持发展中国家，尤其是困难特别大的脆弱国家。

G20成员国对贫穷国家的冠病疫苗供应尤其表示关切。冯德莱恩透露，欧盟计划在2021年结束前，向中低收入国家捐赠至少1亿剂疫苗。

德国总理默克尔则表示，欧盟计划在未来20年，协助非洲建立自己的疫苗产能。法国也承诺在今年内分享至少3000万剂疫苗。

欧盟国家指出，全球公共卫生危机当前，不能让知识产权阻碍贫国提高疫苗产能。法国总统马克龙说：“不能有禁忌，不要有知识产权意识形态。我们不允许一些国家囤积疫苗，而其他国家则面临疫苗短缺。”

《罗马宣言》未提及

豁免疫苗专利权

不过，各国领导人在会后发表的《罗马宣言》中并没有提到豁免冠病疫苗专利权，只是强调开放供应链和公平获取疫苗的重要性，并列明开展数据共享、能力建设、许可协议、自愿技术及经验转让等16项指导原则。

带头倡议暂时豁免疫苗专利以增加产量的南非总统拉马福萨也受邀参加此次峰会。他发言时就痛斥各方没有抛开私念、协力抗疫。“我们应该感到羞愧。现在全球正在与瘟疫对抗。在打仗时，大家都是盟友，你必须动用你所有的武器，不能为了营利而不顾人命。”

不过，冠病疫苗主要生产商辉瑞、莫德纳和强生宣布，将以成本价或低价为中低收入国家提供35亿剂疫苗。

辉瑞总裁艾伯乐在峰会上说，辉瑞除了承诺今年为较贫穷国家提供10亿剂冠病疫苗，2022年将再提供另10亿剂；莫德纳从现在至2022年底将提供9.95亿剂，强生承诺提供5亿剂。