美韩确认朝鲜半岛无核化是共同目标

美国总统拜登和韩国总统文在寅周五在白宫举行了峰会，确认实现朝鲜半岛无核化是两国的共同目标。拜登也表明，愿意在合适时机与朝鲜最高领袖金正恩会面。分析员指出，文在寅此行对美韩带来了双赢结果，韩方确认了美国在朝鲜半岛和平进程上紧密合作的意志，而美方也获得了韩企的对美投资。

拜登和文在寅在白宫举行三小时会谈后发表了联合声明，并且联合召开记者会。

两名首脑在记者会上表示，两国确认，韩朝之间、美朝之间承诺的外交和对话是实现半岛完全无核化和持久和平所需的信念。

金正恩若承诺弃核

拜登愿与他会面

拜登强调，美韩的最终目标是朝鲜半岛无核化，愿意采取“务实方式”，通过外交方式与朝鲜接触。若金正恩承诺放弃拥核，并在会谈之前得到验证，“我将愿意和他会面”。

文在寅也说：“期待朝鲜的积极回应，敦促朝美重启对话。”

韩国媒体认为，双方在联合声明中写入“尊重《新加坡宣言》和《板门店宣言》”具有意义。尤其是，《新加坡宣言》是朝鲜最高领导人亲自签署的唯一有关无核化文件，朝鲜也把它视为政绩，因此在联合声明中写入这一内容，是为了给朝方提供重返对话桌的理由。

拜登在记者会上宣布，将任命美国国务院东亚与太平洋地区事务的代理助理国务卿金星为对朝特别代表，展现美方要与朝鲜接触的积极态度。

冠病危机当前，疫苗合作也是美韩首脑会谈重点。拜登承诺为韩国军人接种疫苗，并就疫苗全球供应与韩方建立伙伴关系。

拜登说，鉴于韩军士兵与驻韩美军有“密切接触”，美方将为55万韩军接种疫苗。美国在韩国驻有2万8000名官兵。

文在寅对此表示感谢，称这是美韩同盟的实质体现。

此外，双方决定终止有42年历史的《美韩导弹指南》；这意味，美国完全放开对韩国境内的导弹操作限制，由韩国掌握主权。

此次伴随文在寅访美的韩国商界四大集团也带去了总计44万亿韩元（近520亿新元）的投资大礼。韩方则要求美方给予减税、基建配套等有利于韩企的措施。

文在寅是继日本首相菅义伟后访问美国的第二位外国领导人。

韩国国立外交研究院教授金炫旭指出，韩国在安全上依赖美国，维护和巩固美韩同盟一直是韩国外交主轴。拜登政府上台以来不断加大对盟友和伙伴的拉拢力度，此次的会谈就凸显了对拜登政府在外交上对亚洲的重视。