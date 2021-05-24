首批施打或今秋满一年 科学家积极研究疫苗保护期多久

新数据有助于研究者了解哪些免疫特征可以反映保护作用，但可能还要好几个月才能弄清楚。越来越多证据表明，抗体保护可持续至少六个月，此后就是未知数了。

（纽约彭博电）冠状病毒疫苗能给人体多久的保护？科学家至今未能给出答案。对于去年冬季第一批接种者来说，或许最早今年秋季就将面临届满保护期的时刻。

有人认为，人们或许得像常年注射流行感冒疫苗那样，定期接种冠病疫苗。理论上，任何担心疫苗保护失效的人都可以接受抗体检测，但是，对癌症患者和免疫系统受损者等人群来说，这点并不是那么简单。

总部在波士顿的达娜法伯癌症研究所的首席医学官本内尔说：“好消息是我们可以检测你是否因为疫苗产生了抗体，坏消息是我们尚未知道如何解释结果。”

认知和检测方面的差距，令接种者益发担心他们所注射的疫苗是否还提供保护，这种焦躁情绪可能令人们不热衷于前往公共场所，不利于全球经济复苏。

科学家正争相弄清楚所谓的疫苗保护相关因素，即找出哪种检测结果可以确认免疫力有效。

哈佛大学陈曾熙公共卫生学院流行病学专家米纳说，新数据有助于研究者了解哪些免疫特征可以反映保护作用，但可能还要好几个月才能弄清楚。越来越多证据表明，抗体保护可持续至少六个月，此后就是未知数了。

免疫系统受损者冀望能获得一些科学数据来确定自己是否获得保护，包括血癌患者、自身免疫疾病患者、爱之病患者等。

米纳解释道，要确定哪种抗体水平足以提供强大的保护，得对大群人作长时间测试，以确定病毒何时可以突破抗体屏障。某些患者或无特殊抗体，但仍可依靠免疫系统中某些因子（如B细胞和T细胞）保护。因此，病毒未必是疫苗所激发的抗体杀死的。

美国非营利组织白血病和淋巴瘤协会的首席科学官格林伯格说，对癌症患者的早期研究表明，抗体反应因个体和病情而异。在一种癌症中，“四五成患者不产生抗体。而在另一种血液癌中，每个人都会产生抗体。”

他说，几乎所有健康的志愿者都产生强大的抗体，但是由于免疫系统也有其他能“杀敌”的成员，因此尚不清楚零抗体结果意味着什么，只能说“这是一个警告标志”。

鉴于结论含糊，以至于美国疾病预防与控制中心说明道，有免疫问题者接种疫苗后“不建议使用抗体测试来评估免疫力”。