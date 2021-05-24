文在寅：美承诺供应疫苗及委对朝代表 韩美峰会成果超预期

文在寅昨日结束访美行程前在社交媒体上发文称，这是一次最好的出访和会谈。美方宣布援助韩国疫苗，并任命美国国务院东亚暨太平洋事务代理助理国务卿金星为美国对朝特别代表，给韩方带来惊喜。

韩国总统文在寅昨日（5月23日）就与美国总统拜登举行的首脑会谈评价称，此次韩美首脑会谈的成果超出预期，美方宣布援助韩国疫苗，并任命美国国务院东亚暨太平洋事务代理助理国务卿金星为美国对朝特别代表，给韩方带来惊喜。

文在寅昨日结束为期五天的访美行程前在社交媒体上发文称，此次韩美首脑会谈的成果超出预期，这是一次最好的出访和会谈。因为这是疫情暴发以来的第一次出访、面对面会谈，也是首次摘下口罩进行的会谈，令人心情更加愉悦。

他认为，从美方获得疫苗援助、美国宣布任命金星为对朝特别代表是“惊喜”。听说内部有很多人反对为何首先向韩国提供疫苗，但美国仍向韩国提供援助，足以显示美方特别重视韩美同盟。

同时，他表示，此前有很多观测认为美国会先任命对朝人权代表，但美方先任命对朝特别代表可见美国优先对朝无核化谈判的态度。金星大使精通朝鲜半岛状况和无核化谈判历程，曾为新加坡朝美共同声明贡献力量，而且他与朝方交流时无需翻译。美方此举向朝鲜释放出已为朝美对话做好准备的信息。

文在寅和拜登21日在白宫举行会晤。根据会后发布的联合公报，双方同意建立疫苗全面伙伴关系，拜登宣布美方将为55万名韩军官兵接种疫苗。对此，伴随文在寅访美的韩国商界四大集团宣布，在美国投资总计44万亿韩元（近520亿新元）。

韩国《每日经济》发表评论称，本次峰会的联合声明，虽然没有直接提及中国，但台海关系、南中国海、四方安全对话（Quad）等，中国最敏感的三个安保关键词都写进了声明中。同时，半导体、5G、人工智能等中美在展开竞争的领域上，明确表明韩美合作。拜登以加强同盟关系为由，贯彻美国的利益，展现了美国外交老练的手腕。

韩媒体指出，韩国已搭上拜登对半导体供应链重组的列车，并与美方商定建立“韩美全球疫苗伙伴关系”，以期发挥韩方的生物制药能力，也可保障国内疫苗供应。对于任期仅剩一年，已进入跛鸭期的文在寅而言，这不能不算是一大外交政绩。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）