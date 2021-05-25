白罗斯战机迫爱尔兰客机急降捉异议者 西方国家震惊欧盟或制裁

这起不寻常事件令国际震惊，西方国家谴责这是“国家恐怖主义行径”，欧盟将开会探讨是否制裁白罗斯。

（莫斯科／维尔纽斯综合电）白罗斯政府以炸弹威胁为由派战机升空，迫使爱尔兰一架客机紧急降落，逮捕了机上一名白罗斯异议分子。

这起不寻常事件令国际震惊，西方国家谴责这是“国家恐怖主义行径”，欧盟将开会探讨是否制裁白罗斯。

被逮捕的普罗塔塞维奇（Roman Protasevich，26岁），是白罗斯总统卢卡申科的公开批评者，2019年自我流亡波兰，后来移居立陶宛首都维尔纽斯。

当地时间23日中午12时（新加坡时间下午5时），普罗塔塞维奇乘搭的瑞安航班从希腊首都雅典飞往维尔纽斯途中，在白罗斯上空被一架米格29战斗机拦截，紧急降落在首都明斯克机场。

根据全球航班监控网站Flightradar24数据，该航班在只差两分钟就进入立陶宛领空时突改变航向。

最初报告称，客机因接到“炸弹恐吓”而迫降。之后多个消息来源称，是白罗斯政府要逮捕异议人士。

飞机降落机场后，普罗塔塞维奇和同行的俄罗斯籍女友被捕。其他旅客在七个小时后续程飞往维尔纽斯。

同机乘客接受媒体采访时描述，当机舱广播说飞机将飞往明斯克时，普罗塔塞维奇站了起来，打开顶上的储物格取下行李箱，拿出一个笔记本电脑，然后连同手机一起交给了身边的女友。

一名立陶宛乘客说：“我想他做错了决定。当时还有那么多人，他其实可以将东西交给其他人而不是女朋友。”

据目击者描述，普罗塔塞维奇在飞机上双手抱头，浑身发抖。他后来被带走时说：“我会在这里被判死刑。”

白罗斯去年以极端主义罪名通缉普罗塔塞维奇，指控他组织大规模暴动和煽动社会仇恨。普罗塔塞维奇否认这些指控。他原在波兰使用通讯应用Telegram发文的Nexta Live频道担任主编，该平台有100多万订户。

白罗斯去年8月举行总统选举，卢卡申科得票逾80％，第六次当选。反对派指选举充斥舞弊，明斯克等20多座城市爆发大规模抗议示威。

白罗斯政府当时关闭了许多媒体机构，并阻止外媒入境。Nexta Live则全面报道，所拍摄的警察镇压示威的画面获国际媒体广发。

白罗斯媒体报道，派战机拦截客机的命令，是卢卡申科亲自下达的。

欧美与国际民航组织强烈谴责迫降客机事件

这起迫降客机事件引发大震荡，欧美和国际民航组织都发出强烈谴责。

瑞安航空公司总裁奥莱利说：“我想这是欧洲的航空公司，第一次遇到这样的事。”

爱尔兰政府直指这是“国家主使的空中劫持”，必须有实质制裁。外长科维尼说：“我认为欧盟必须给出非常明确的反应，否则我们就是在送出完全错误的信号。”

欧盟执委会主席冯德莱恩称此事“令人发指且违法”。欧盟领导人周一将在布鲁塞尔开会，讨论采取什么行动。

北约秘书长斯托尔滕贝格发推文，指这是一起“严重而危险”的事，必须展开国际调查。

美国也发出强烈谴责，要求国际民航组织快速召开会议讨论。美国国务卿布林肯说：“卢卡申科政府的行为令人震惊，危害机上超过120名乘客的安全，其中包括美国公民。”

国际民航组织对此事表示“强烈关注”，指白罗斯可能违反了国际民航《芝加哥公约》。国际航空运输协会也呼吁进行全面调查。