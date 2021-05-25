东京大阪设大型接种中心 每天要为上万人施打疫苗

距离7月23日东京奥运开幕仅剩两个月，日本政府昨天（5月24日）在东京和大阪特设大型疫苗接种中心，一天里给两地的7500名65岁以上人士接种，要赶在东京奥运前给日本人一剂安心丸。

东京和大阪大规模疫苗接种中心昨日上午8时同步启动，第一天的服务对象是65岁以上的长者，使用的是上周刚审批过关的莫德纳疫苗。在东京政府市政厅附近的大型会场，有80个军医和200多个护士进驻。当局每天要在这个会场给至少1万人接种。昨日，许多预约者在开门前一个小时就来排队。

日本首相菅义伟昨日视察后指出，“像这样大规模的接种中心将陆续开设，目标是要在一天给100万人接种。”

据了解，菅义伟提出的这个安排将维持三个月，主要是要弥补地方政府在接种工作上的不足。当局也打算逐步借用更大设施，例如征用棒球场等面积更大的场所。

一名74岁老人在等候时说:“在这冠病疫情期间，我出门都会感到忐忑不安，希望快点打了针，就能放心出远门。”

东京、大阪等10个城市目前都还处于必须高度防疫的紧急状态下。据NHK发表的确诊数据，东京昨日新增340起病例，相隔12天减至300起的低水平。但是，因重患者人数的增加，东京政府对是否能在月底解除紧迫状态并不乐观。

日本内阁秘书长加藤信胜在例行记者会上也表示慎重，“我们必须从多方面考虑，看是要调降警戒级别，还是要延长这一紧急状态。”前天，日本当局才刚刚给冲绳颁布了一个月（到6月20日为止）的紧急状态。当局昨日透露，东京是否也要拖到这一日期，将在本周内决定。

（记者是《联合早报》东京特派员）