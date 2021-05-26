针对“劫机”捉异议分子行为 欧盟禁白罗斯飞机入领空并实施更多制裁

欧盟27国领导人要求白罗斯立即释放异议分子普罗塔塞维奇与女友，并同意对白罗斯实施更多“针对性经济制裁”。此前，欧盟因白罗斯镇压反对派，已把白罗斯总统卢卡申科等88名白罗斯政客及七家公司列入制裁名单。

（布鲁塞尔综合电）白罗斯为逮捕异议分子而“劫机”的行为引起国际谴责，欧盟领导人周一同意对白罗斯实施更多制裁，并禁止该国航空公司的飞机进入欧盟空域。

白罗斯星期天派战机升空，迫使一架从希腊飞往立陶宛的瑞安航空客机在白罗斯首都明斯克机场紧急降落，客机上的白罗斯记者普罗塔塞维奇与女友随后被捕。

欧盟27国领导人周一在布鲁塞尔举行会议，要求白罗斯立即释放两人，并同意对白罗斯实施更多“针对性经济制裁”。此前，欧盟因白罗斯镇压反对派，已把白罗斯总统卢卡申科等88名白罗斯政客以及七家公司列入制裁名单。

新航航班改道避开白罗斯

欧盟委员会主席冯德莱恩说：“我们将对来自白罗斯的飞机关闭空域，同时呼吁欧盟的航空公司不要飞越白罗斯上空……进一步经济制裁措施将很快出炉。”

除了欧盟，英国也指示该国飞机避免使用白罗斯空域，乌克兰政府暂停与白罗斯之间的直航航班，新加坡航空公司也宣布飞欧洲航班改道避开白罗斯。

另外，白罗斯和欧盟成员国拉脱维亚周一相互驱逐外交官。正主办世界冰球锦标赛的拉脱维亚，此前把白罗斯国旗换成白罗斯反对派旗帜，引起白罗斯抗议。

美国总统拜登在一份声明中谴责白罗斯违反国际规范，并对欧盟拟对白罗斯采取的制裁和其他行动表示欢迎。他说：“我已要求我们的团队同欧盟、其他盟友和伙伴，以及国际组织紧密合作，制定适当选项来对干下此事者究责。”

欧盟也要求联合国属下的国际民航组织（ICAO）展开紧急调查。该组织定周四就此事开会。

白罗斯称接到炸弹威胁 默克尔：完全不可信

白罗斯是以接到巴勒斯坦武装组织哈马斯的炸弹威胁为由，拦截普罗塔塞维奇的航班，但德国总理默克尔指白罗斯的说法“完全不可信”。

白罗斯总统卢卡申科在去年大选中第六次当选，引起选举舞弊的质疑。普罗塔塞维奇担任主编的社交媒体新闻频道，协助组织了反政府示威活动，白罗斯去年将他列入恐怖分子名单。

白罗斯国营电视台周一播出普罗塔塞维奇认罪的视频，他承认组织了大规模动乱，并声称自己健康良好，但其额头上似乎有伤。

包括拜登、白罗斯反对派、普罗塔塞维奇的父亲等人都认为，他是在受胁迫下录制视频。