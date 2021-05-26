美研究：可能终身具免疫力 冠病轻症者痊愈多月后仍会产生抗体

美国圣路易斯华盛顿大学医学院进行的研究发现，轻症者康复后，血液中的抗体水平下降了，但这些会产生抗体杀灭病毒的浆细胞，会转移到骨髓中留存下来，随时准备再产生抗体对抗入侵的敌人。

（华盛顿综合电）研究显示，感染冠状病毒后出现轻微症状者在痊愈多个月后，免疫细胞依然会产生对抗病毒的抗体，而且可能终身与病毒抗战。

人体感染引发冠病19的严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）之后，源自骨髓的浆细胞（plasma cell）会产生抗体（antibody）来杀敌。在美国圣路易斯的华盛顿大学医学院进行的研究发现，轻症者康复后，血液中的抗体水平下降了，但这些浆细胞会转移到骨髓中留存下来，随时准备再产生抗体对抗入侵的敌人。

研究组招募77名参与者，他们从初次染病后大约一个月开始每三个月进行一次血液采样。大多数参与者有轻度症状，只有六名患者住院。

研究人员24日在期刊《自然》发布报告说，研究团队在19名轻症者发病七个月后取得骨髓样本发现，其中15名留存着可分泌抵抗冠病抗体的浆细胞。15人中的五人在发病后11个月进行第二次骨髓活检，所有患者体内可分泌冠病抗体的浆细胞依然存在。作为比对，科学家还从11名不曾感染冠病的人身上取得骨髓。

科学家：感染者有生之年 浆细胞一直产生抗体

患者血液中的抗体水平在染病后前几个月迅速下降，随后多数人的抗体水平趋于稳定，甚至在感染后11个月还可检测到一些抗体。从未染病的11人中，没有一人的骨髓中有这种产生抗体的浆细胞。

研究报告的联合撰写人阿里·埃勒贝迪发表声明说，轻症者在感染后两三周就可清除病毒。他解释道，这些留存着的浆细胞“只是留在骨髓中并分泌抗体，在感染消除后，还一直在分泌，它们还将无限期继续这样做……这些细胞将在感染者有生之年一直产生抗体”。

研究人员推测，从未出现症状的染病者也可能具有持久免疫力，但报告说，尚不清楚在中度至重度冠病康复者体中是否有此状况。研究员正在研究，接种疫苗是否也能诱导人体产生这类可永久存在的免疫细胞。

此前，中国科学家3月中旬也在医学期刊《柳叶刀》发表研究成果，指冠状病毒抗体产生后至少可持续九个月。科学家在湖北武汉开展的一项血清流行病学追踪调查显示，当地人群抗体阳性者中，40%存在可有效对抗病毒的抗体，并至少可持续九个月。