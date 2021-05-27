美国研究：仅约0.01%接种者确诊 疫苗效能高出现感染很罕见

美国疾控中心今年首四个月进行的研究报告显示，在已完成接种辉瑞-BioNTech、莫德纳或强生冠病疫苗至少14天的1.01亿美国人当中，总共记录了1万零262起确诊个案，2725起为无症状（27%），706起（7%）因冠病住院，132起（1%）因冠病相关因素去世。被冠状病毒攻破疫苗防线的比率为0.01%，住院率为0.0007%，而死亡率为0.0001%。

（华盛顿综合电）美国政府的一项研究显示，今年1月至4月间，仅约0.01%已完成冠病疫苗接种的人确诊冠病。这证实冠病疫苗具有高防疫效能，完成接种后仍出现感染的情况非常罕见。

美国疾病控制与预防中心（CDC）周二（5月25日）发布的这份报告，记录了在1.01亿名完成接种者中，免疫系统防线被病毒“攻破”的少数个案。

疾控中心在今年首四个月进行的这项研究报告显示，在上述已完成接种辉瑞-BioNTech、莫德纳或强生冠病疫苗至少14天的人群中，总共记录了1万零262起确诊个案；其中6446人（63%）为女性，感染者的年龄中位数为58岁。

疾控中心在报告中提醒：“虽然获美国食品与药物管理局（FDA）批准的冠病疫苗非常有效，但在全国实现群体免疫以进一步降低冠病传播率之前，冠病病毒还是可能攻破疫苗防线。”

报告也显示，在1万零262起病例中，2725起为无症状（27%），706起（7%）因冠病住院，132起（1%）因冠病相关因素去世。被冠状病毒攻破疫苗防线的比率为0.01%，住院率为0.0007%，而死亡率为0.0001%。

根据报告，通过基因组测序，冠病疫苗防线被攻破的病例中，57%的病例与最早在英国出现的B117变种病毒有关，25%与加州发现的变异株有关，一小部分病例则与最早在巴西和南非发现的变种病毒有关。

这份报告也指出，“因为接种冠病疫苗而避免感染冠病、住院或死亡的人数，将会远远超过疫苗防线被攻破的个案”。

但疾控中心也指出，接种后仍染疫的实际数量可能会更高一些，因为大多数确诊病例属于无症状感染或轻度感染，因此没有进行检测。

《纽约时报》也报道，美国疾控中心已从5月1日起停止通报冠病疫苗防线被攻破病例的总数。截至4月17日，完成接种后仍出现感染的住院病例约1800起，共计350人死亡。

对此，约翰霍普金斯大学健康安全中心的资深学者阿达利亚认为，即便是轻度感染也可能导致长期的健康问题，如果不跟踪轻症病例的数据，很难掌握疫情的整体发展趋势。