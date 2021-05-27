确诊者曾出席板球联赛 墨尔本要2万余民众自我隔离

（墨尔本综合电）澳大利亚第二大城市墨尔本出现新感染群，其中一名确诊者出席了上星期天（5月23日）在墨尔本举行的澳洲板球联赛，如今当局要求当天到球场观赛的2万3000人自我隔离，一些人还接到冠病检测的通知。

报道指，维多利亚州首府墨尔本新确诊病例三天内增至15起。维州政府周三表示，由于一些患者曾到人群聚集场所，未来24小时将是“关键时刻”。

据报道，过去三天新增的15起病例中，有六起是在周三确诊。当局已经联系上301名密切接触者，至今有80人的检测结果呈阴性。

据指，新感染群源自于一名回国后已完成隔离的确诊者，该确诊者其后被证实感染了最先在印度发现的B1617变种毒株。

维州代州长梅利诺表示，不排除进一步收紧墨尔本的管制措施。他说：“新增病例都有关联，这是值得庆幸的，但我们对病例数和暴露于病毒风险的地方感到非常担忧。”

目前，将在来临周末举行的墨尔本足球联赛仍可继续，但观众人数不得超过体育场座位数的85%.

此外，从本月25日至下个月4日，墨尔本强制规定进入餐厅、酒店及其他室内场所都必须戴口罩，聚会人数也受限。

为遏制冠病传播，墨尔本曾在去年实施长达四个月的全面封锁。在严格的防疫措施下，澳洲和其他发达国家相比，确诊人数相对较低。

目前累计确诊病例约3万起，冠病死亡病例少过1000起。澳洲人口2500万，当局至今已施打了大约370万剂疫苗，目标是在今年年底前完成全国疫苗接种。