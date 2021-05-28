国际航空运输协会预测 全球航空客流量两年后可超越疫情前水平

国际航空运输协会呼吁各国为航空旅客即将激增做准备，制定管理冠病检测和疫苗接种证书等健康通行证的数码化与自动化流程，以避免机场出现混乱。

（巴黎综合电）国际航空运输协会预测，全球航空旅客流量下来将逐渐从冠病疫情谷底反弹，并可在2023年超越2019年疫情暴发前的高点。

该协会因此呼吁各国为航空旅客即将激增提前做准备，制定管理冠病检测和疫苗接种证书等健康通行证的数码化与自动化流程，以避免机场出现混乱。

今年航旅人次料为疫情前一半

根据国际航空运输协会（IATA）前天发布的报告，去年全球航空旅客人次仅为18亿，约等于2003年的水平。报告中预测，今年全球航空旅客人次将恢复到疫情暴发前大约52%的水平，并于明年达到疫前的88%。

国际航协理事长沃尔什说：“我们正处于历史上最严峻的危机，但完成接种的人口迅速增长，加上检测技术持续改善，这些让我们可以在未来几个月重拾飞行的自由。到时，人们会想去旅行。”

到2023年，全球航空客运量有望达到疫情前的105%。到2030年，全球每年预计将有56亿人次乘坐飞机旅行，这比疫情前的预测低了7%。2030年后，航空旅行增长将因人口结构变化、市场开放程度有限等因素而放缓。2019年至2039年的年均增长率预计为3.2%，低于疫情前预测的3.8%。

沃尔什敦促各国政府加快行动，协助恢復航空旅行。他说：“当前的挑战是重开边界、免除隔离措施，以及实现对病毒检测和疫苗接种证书的数码化管理。”

客运量完全恢复后 登机安检程序料需八小时

冠病疫情暴发前，航空旅客每次行程平均在办理登机、安检、领取行李等程序上耗费约1.5小时。尽管如今旅客人数仅为疫情前的30%左右，但在高峰时间走完这些程序需要三小时，当中最耗时的是办理登机和关卡检查，因为工作人员必须检查的健康证明多为纸质文件。

一旦航空客运量恢复到疫情前75%的水平，这些程序花费的时间预计增至5.5小时；若客运量完全恢复至疫情前水平，时间将进一步上升到八小时。

沃尔什说：“我们必须在客运量增加之前，把检查接种和检测证书的程序自动化。目前已有相关技术，但各国政府必须就数码证书标准达成一致，并调整接受这些证书的流程。它们必须迅速采取行动。”

国际航协呼吁七国集团（G7）在下月的峰会上出台统一的旅行规定，这将为恢复无缝航空旅游起到带头作用。