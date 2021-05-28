德科学家称找出阿斯利康和强生疫苗引致血栓原因

（法兰克福综合电）阿斯利康和强生等腺病毒载体冠病疫苗可能导致血栓，背后的原因一直令人费解。德国一组科学家称已找出原因，并掌握解决问题的方法。

少数人接种了美国的阿斯利康和强生疫苗后出现了非常罕见但可能致命的“血栓性血小板减少综合征”，一些国家因此停用阿斯利康（AstraZeneca）和强生（Johnson & Johnson）疫苗。

德国法兰克福大学领头的研究指出，这两款冠病疫苗所使用的腺病毒载体（adenovirus vector）会把部分棘突蛋白（spike protein）的脱氧核糖核酸基因序列送入细胞核，而不是送入胞浆（cytosol fluid）。当棘突蛋白进入细胞核后，部份会分离再变异，不能与细胞膜结合以产生免疫作用。细胞会将这些“浮动变异蛋白”分泌到身体，从而引起血栓，几率是约10万人中会有一个案例。

这份未经同行专家审查的报告解释，辉瑞和莫德纳等使用信使核糖核酸（mRNA）的疫苗是将棘突蛋白送到胞浆，而不送入细胞核。

修改棘突蛋白基因序列 防止分离即可提高安全性

领导上述研究的德国科学家马沙勒克告诉《金融时报》，只要修改棘突蛋白的基因序列，防止分离，就可以提高安全性，解决问题。

强生公司通过电子邮件发送的声明说：“我们将与医学专家和全球卫生部门合作，支持对此罕见事件的持续研究和分析。”阿斯利康则拒绝置评。马沙勒克透露，强生公司已同他的实验室联系，寻求指引，设法调整其疫苗。