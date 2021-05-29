促世卫派专家到中国 美国吁展开冠病源头第二阶段调查

美国驻联合国日内瓦总部代表团发声明说，世卫组织在3月发表的冠病溯源调查报告内容“不足且无定论”，呼吁世卫及时在包括中国在内的地方进行透明、循证的第二次调查。

（华盛顿综合电）美国促请世界卫生组织派专家到中国对冠状病毒源头进行第二阶段调查，世卫的专家组成员也主张展开第二阶段调查。

美国驻联合国日内瓦总部代表团27日发布的声明说，世卫组织在3月发表的冠病溯源调查报告内容“不足且无定论”，呼吁世卫及时在包括中国在内的地方进行透明、循证的第二次调查。

美国的声明说：“至关重要的是，中国应向独立专家提供全面的访问权，让专家获取与了解病毒来源和疫情早期有关的完整、原始数据和样本。”

一个由世卫组织领导的研究小组在1月和2月与中国研究人员一起在武汉及周围地区进行了四个星期的调查。小组在3月发布的报告说，该病毒可能是从蝙蝠通过另一只动物传播给人类的，“通过实验室事故传播是极不可能的途径。”

在这同时，由世卫组织牵头的冠病溯源专家组的成员呼吁该组织成员国授权开展第二阶段的研究，并警告，在中国检查血液样本和关于冠病何时、如何以及于何处起源等其他重要线索的时间已所剩无几。这些研究人员还呼吁美国与世卫分享任何支持病毒可能从中国武汉一个实验室泄漏这一假设的情报。

美国总统拜登26日下令助手确定冠病的起源。拜登称，美国情报部门正在调查两种可能的情境，且正在激烈辩论哪种可能性更大。

根据拜登的书面声明，他要官员们针对需要进一步查明的领域展开调查，包括针对中国的具体问题，并在90天内向他报告。这是拜登罕见地公开披露私下的、且尚未形成结论的美国情报评估，揭示出其政府内部关于病毒起源的辩论激烈。

美国情报界27日承认其机构对冠病的起源有两种理论，其中两个机构认为它是在人类与受感染动物的接触中自然产生的，第三个机构认为2019冠病可能源自实验室事故。

美国国家情报总监办公室的声明说：“美国情报界并不确切知道病毒最初是在何地、何时、以何种方式传播的，但已集中围绕两种可能的情况。”

声明没有指明17个机构中的哪两个机构认为该病毒源自受感染的动物，哪一个机构认为它源自实验室事故。声明说，支持一种或另一种起源理论的机构其做法都是“低或中等可信度”的。在间谍行话中，这意味着他们认为支持其观点的证据远非定论。

美国参众两院的情报委员会均在调查美国机构是如何报告和收集有关病毒起源、如何传播以及各国政府如何应对的信息。

世卫突发卫生事件规划负责人瑞安26日说，他们预计在“未来几周”提供有关下一步行动的最新情况。