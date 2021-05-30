世卫：冠病溯源受政治“毒害” 吁给科学家空间解谜团

世卫组织突发卫生事件规划负责人瑞安在记者会上要求人们把科学与政治分开，让科学家在适当和有利的环境中探寻答案。

（日内瓦综合电）世界卫生组织警告，冠病溯源调查受到政治阻碍，因此要求各方给予科学家空间来解开冠病源头的谜团。

世卫组织突发卫生事件规划负责人瑞安周五（5月28日）在记者会上说：“我们要求把科学与政治分开，让我们在适当和有利的环境中探寻答案。”

他警告：“这整个（溯源）过程受到政治的毒害。”

欧美近期一直向世卫施压，要世卫对冠病源头展开进一步调查。美国总统拜登本周更下令情报机构调查冠病病毒是否源自中国的牲畜或是从中国实验室泄漏而出。这些举动暗示美国对于等待世卫交出最终调查报告已逐渐失去耐性。

瑞安指出，近期越来越多媒体围绕着冠病起源展开讨论，但真实新闻、证据或新资料却非常少。“坦率地说，这相当令人不安。”

他表示，冠病溯源研究应“去政治化”，让科学家们基于可靠证据专注研究，否则溯源工作就不可能提供全世界所需要的答案。

瑞安说，每个国家、每个机构对于病毒源头都有假设的自由，可是目前对于溯源和世卫所扮演角色的各种议论，让溯源工作难以聚焦于科学。“置世卫于如此境地对于我们坚持依据的科学是很不公平的。”

世卫在冠病疫情暴发一年多后即今年1月，才派一支独立的国际专家团到武汉调查病毒起源，初步调查报告到3月才公布，而且国际专家团和中国专家都没有提出明确结论。该报告提到病毒通过蝙蝠传人“是最有可能的”，而病毒从实验室泄漏“是极不可能的”。这招致外界的批评，指调查缺乏透明度、针对实验室泄漏的评估不足等。

把矛头指向武汉实验室 将使中方不愿分享信息

不过，世卫的卫生紧急项目技术负责人范凯尔克霍弗周五呼吁各方，仔细阅读3月份发布的溯源报告，称其中包含了全面的技术细节和知识。

世卫发言人沙伊布周五较早前透露，他们还在等待技术专家向世卫总干事谭德塞建议下来的调查方向，之后谭德塞会与各成员国讨论具体做法。沙伊布坦言，这个过程“没有时间表”，也就是说时间可长可短。

与此同时，英国《自然》期刊刊文指出，美国一些政客及舆论指冠病病毒源自武汉实验室，不仅让各国难以合作终结疫情，也助长了针对科学家和亚裔的网络霸凌现象。

美国加州斯克利普斯研究所的病毒学家安德森说，目前没有强有力的证据支持实验室泄漏病毒的说法，他担心一直把矛头指向武汉病毒研究所会适得其反，因为这意味着指责，会导致中国的科学家和官员不愿意分享信息。