世卫：接种速度太慢 全球七成人口注射疫苗 疫情才有望结束

世卫欧洲区域办事处主任克鲁格强调，迅速推广疫苗至关重要。他说：“疫苗接种作业速度仍然太慢；我们须要加速，须要增加疫苗的数量。”

（日内瓦综合电）世界卫生组织强调，在全球至少七成人口接种疫苗后，2019冠状病毒疫情才有望结束。世卫欧洲区域主任也批评欧洲的疫苗接种作业进度“太慢”。

世卫欧洲区域办事处主任克鲁格接受法新社采访时说：“一旦我们的疫苗接种率达到七成的最低覆盖率，疫情就会结束。”

克鲁格说，他主要担忧的一点是变异的冠状病毒传染力更强。他说：“例如，我们知道最先在印度发现的B1617比最初在英国发现的B117更具传染力，而英国变异病毒已经比之前的病毒株更具传染力。”

克鲁格是来自比利时的医生。他解释道，疫情关乎病毒的传播速度。克鲁格说：“在世卫组织将传染事件定调为全球大流行后，许多国家仍在观望，我们因此失去了宝贵的时间。”

自2020年2月起担任欧洲区域办事处主任的克鲁格强调，迅速推广疫苗至关重要。他说：“疫苗接种作业速度仍然太慢；我们须要加速，须要增加疫苗的数量。”

根据法新社统计，世卫组织欧洲区域涵盖的53个国家和领地（其中数个位于中亚）中，26%人口接种了第一剂疫苗。欧洲联盟成员国则有逾36%接种一剂疫苗，近17%完成两剂接种。

欧洲药品管理局（EMA）在28日批准将辉瑞疫苗使用范围扩大，让12至15岁的青少年接种。辉瑞疫苗是第一种获准在欧洲用于青少年的疫苗。

欧洲药管局疫苗战略处处长卡瓦列里告诉记者：“EMA的人类医学委员会今天批准把辉瑞/BioNTech用于12至15岁的青少年。”

总部在阿姆斯特丹的欧洲药管局发布的公告说，青少年对此疫苗接受程度很好，并且没有出现必须极度关注的副作用。

德国随后宣布会从6月7日起为青少年接种辉瑞疫苗。此前，美国和加拿大已批准让青少年使用此疫苗。

另据法新社统计，全球冠病死亡病例占总人口比例最高的七个国家都是中欧和东欧国家。至28日晚上10时，匈牙利的比例最高，每10万人口就有307人死于冠病。其后为捷克281起、波斯尼亚和黑塞哥维那280起、北马其顿258起、保加利亚254起、黑山251起和斯洛伐克226起。