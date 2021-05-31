日本企业改革退休制度 准备迎接“终身工作”时代

自4月起，日本提出企业有义务努力确保就业机会到70岁。在少子老龄化仍在持续和人手短缺的背景下，日本企业开始建立提高老年人工作积极性和生产效率的人事制度。

（东京讯）日本企业正在加紧为迎接“终身工作时代”做准备。拉链制造商YKK集团取消了正式员工的固定退休年龄。大金工业开始实行有意愿的所有员工均可工作到70岁的制度。

日经中文网报道，自4月起，日本提出企业有义务努力确保就业机会到70岁。在少子老龄化仍在持续和人手短缺的背景下，日本企业开始建立提高老年人工作积极性和生产效率的人事制度。

YKK于4月对日本国内的业务企业取消了65岁的固定退休年龄，只要本人愿意，可以作为正式员工工作到任何年龄。YKK采用的是根据工作职责来确定工资的岗位工资制度。今后，只要企业认为可以发挥同样的职责，65岁以上的员工也可以维持以前的工资水平。

企业高管：取消退休年龄不意味减少录用新员工

YKK的一名高管介绍说：“以前也有很多人认为，仅以年龄为由调整待遇或让其退休很不公平。”

YKK预计未来五年将有约800名员工达到原来规定的65岁退休年龄。估计其中一大半人希望作为正式员工继续工作。YKK不会因为取消退休年龄而减少新员工的录用。虽然这样做有可能会造成人工费用增加，但YKK认为，在人手短缺的情况下，发挥熟练技能者的作用有很大益处。

“提成制度”提供额外报酬让老年员工发挥所长

三谷产业自今年4月起取消了返聘年龄上限，改为65岁以上的员工每年更新劳动合同。还将对返聘员工设置以前没有的加薪制度。

另外，三谷产业还新设了“提成制度”，如果员工利用自己的专业知识和人脉，在企业内外的技术指导及开拓客户等本职以外的工作中做出贡献，将会另外支付报酬。拥有实力的老年员工将能够获得与在职员工相近的报酬。

大金的退休年龄是60岁，以前有意愿的人通过返聘可以工作到65岁，此次则将返聘期限延长了五年。以前返聘员工的奖金原则上都一样，此次则根据工作成果设置了四个等级，最大相差1.6倍。目的在于调动老年员工的工作积极性。

日本各企业纷纷响应的背景是今年4月开始施行的《高年龄者雇用安定法》修订案。日本原来的制度规定只要员工想工作，企业有义务继续雇用到65岁，而法律修改后，企业有义务努力确保就业机会到70岁。在日本养老金开始发放年龄逐步提高的背景下，这是消除劳动者收入空白期的措施。

日本大半企业通过单纯延长返聘时间等来应对，但有很多企业的返聘薪资比原来降低了两成到五成左右。取消退休制度的企业通过引进基于成果的薪酬制度等，将薪资的减少控制在一定程度。