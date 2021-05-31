第二大蓄水池水量未过半 加州今夏或面临更严峻干旱

（加州奥罗维尔综合电）美国夏季未至，加利福利亚州却已面临干旱，州内第二大蓄水池奥罗维尔湖的水位已降到少于平均水平的一半，令人担忧这个“黄金州”今夏将遭遇更严峻干旱。

奥罗维尔湖（Lake Oroville）是加州2700万人的食水来源，也为当地大量农地提供灌溉用水。加州水资源部副助理总监亚伯勒指出，目前该蓄水池的水量只有47%，比一般这个时候的水量低很多。

他说，2019年的这个时候，奥罗维尔湖的水位达到水坝边缘树木的位置，这意味着蓄水量比平时高出大约50米。“但今年的蓄水量很低，全州都处于干旱，真的很令人担心。”

他解释，今年情况特别糟的另一原因，是奥罗维尔湖的主要水源——内华达山脉的积雪减少，加上干燥天气，积雪融化后还没来得及流入湖内，就已在干燥的土壤中蒸发了。

加州水资源部每年冬季结束时都会展开积雪深度调查，今年4月1日的调查显示，连续第二年的干燥冬季，导致内华达山脉的积雪只有同期平均水平的大约60%。这也意味着，加州将面临干旱夏季。

当地居民也说，不曾遭遇像今年这般干旱的情况。他们指出，在2017年，当局还曾因为暴雨可能导致水坝不堪急剧增加的水量和水压而决堤，要求居民撤离，不料不到五年，情况就发生了巨大转变。

料五六个月后才恢复降雨

加州5月初就遭遇严重干旱，自5月10日起，州长纽森先后宣布超过40个县进入紧急状态，而奥罗维尔湖所在的巴特县更是面临最高级别的“极端”干旱情况。

加州向来逢夏必旱，而气候变化加剧了旱情，预计当地还要再过五六个月才会恢复降雨，在那之前，情况恐怕都不会改善。