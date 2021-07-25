医疗体系崩塌 缅甸志愿者成应对疫情主力

缅甸的冠病疫情因为医疗体系崩塌而毫无招架之力，志愿者反成了应对疫情的主力。

在第二大城市西北附近的实皆省，有13万居民的卡雷镇和缅甸很多地方一样，如今只有少数医生和护士在工作，其他的人都加入反军政府的“不服从运动”。

卡雷镇一个简陋的诊疗所如今成了冠病确诊者少数可求助的地方。诊疗所医生丹比莱告诉法新社记者：“（缅甸）有很多医院、手术室、实验室……可是没有足够的医药人员工作。我们的医疗系统已经废了。”