医疗体系崩塌 缅甸志愿者成应对疫情主力 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月25日 5:00 AM 在缅甸，医生和护士严重短缺，志愿者扛起了照料冠病患者的重任。在实皆省的卡雷镇，志愿者为确诊感染冠病者测量血氧水平。（路透社） 字体大小: 小 中 大 缅甸的冠病疫情因为医疗体系崩塌而毫无招架之力，志愿者反成了应对疫情的主力。在第二大城市西北附近的实皆省，有13万居民的卡雷镇和缅甸很多地方一样，如今只有少数医生和护士在工作，其他的人都加入反军政府的“不服从运动”。卡雷镇一个简陋的诊疗所如今成了冠病确诊者少数可求助的地方。诊疗所医生丹比莱告诉法新社记者：“（缅甸）有很多医院、手术室、实验室……可是没有足够的医药人员工作。我们的医疗系统已经废了。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 甲州一鸡蛋农场暴发疫情 对我国市场影响有待确定 马国特稿：巫统议席摇摆不定 国会磨刀霍霍慕尤丁如坐针毡