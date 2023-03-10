国产潜艇完成建造前 传澳洲将先购五美国核潜艇

（华盛顿综合电）据报道，堪培拉下周将宣布，澳大利亚核潜艇建造计划详情，包括会采用英国还是美国的潜艇设计和技术。在自身潜艇建造出来之前，据报澳洲可采购多达五艘美国核潜艇。

美国总统拜登下星期一（3月13日）将在加利福尼亚州圣迭戈，同澳洲总理阿尔巴尼斯亚和英国首相苏纳克开会，讨论澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）协议。

三国2021年9月签订AUKUS协议，对抗中国在亚太日益增长的海军实力。

澳洲下周的宣布标志着AUKUS合作里程碑，宣告三国经过18个月的谈判后，对诸如澳洲核潜艇将采用哪国设计、将在哪里建造等问题达成了协议。

彭博社引述知情人士说，澳洲核潜艇将根据英国潜艇设计，并采用美国零部件和升级构想。尽管建造潜艇的计划下周公布，但要数年时间才能生产出来，因此，在这段时间，美国可能在澳洲部署核潜艇，甚至向澳洲出售弗吉尼亚级潜艇。

路透社也引述数位知情的美国官员说，AUKUS协议潜艇部分的落实分几个阶段。未来几年，美国每年会派至少一艘潜艇访问澳洲港口；到2030年代后期，澳洲将建成自身核潜艇。

在这期间，美国将于2027年左右，在澳洲的西澳州部署一些潜艇；在2030年代初期，澳洲将购买三艘美国弗吉尼亚级潜艇，并且拥有再购买两艘的选择权。

澳对舰队拥最终决策权

正在印度访访问的阿尔巴尼斯星期四受询时拒绝对媒体的报道置评，但他说，新潜艇舰队组成后，澳洲对有关这舰队的所有决策拥有最终决定权。“澳洲将绝对保有主权，绝对的主权，百分之百，这非常重要。”。

澳洲目前拥有六艘常规柯林斯级潜艇，它们由柴油发电机驱动，于1996年至2003年间部署。

核动力潜艇潜藏能力较好，航行时间长、距离远，和装备先进的巡航导弹，这将使澳洲可在几乎不惊醒敌人的情况下深入敌方领土发动打击或反击。

澳洲国防部长马勒斯星期四告诉澳洲国会，澳洲核潜艇将确保印太、东南亚和印度洋的和平与稳定。他指出：“显然，这些潜艇将具备作战能力，但这种能力的真正目的是为地区的稳定与和平提供保障。”