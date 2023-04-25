【东谈西论】尹锡悦访美是拿着"烫手山芋"走上红地毯？



韩国总统尹锡悦本星期到美国进行七天访问，这是韩国总统时隔12年再次对美国进行国事访问。尹锡悦出访前接受路透社访问时，第一次表示韩国可能为乌克兰提供军事援助，也称台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，而是如同朝鲜问题一样是全球问题。

他的言论立即引起北京强烈反应，中韩两国爆发口水战，外交官隔空交锋持续了几天仍未停息。

中韩在台湾问题上的交锋，是中美争霸的又一个影子。有韩国学者支持尹锡悦的表态，认为韩国应该搭上以美国为中心的同盟列车，也有人为韩国同时得罪中俄两国忧心忡忡，担心中国会“秋后算账”。

尹锡悦为何要在出访美国前突然高调谈论台湾？这是韩国新的对华路线吗？中韩再次发生摩擦，对东北亚局势会造成什么影响？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红，以及《联合早报》中国新闻组主任杨丹旭与首尔通讯员姜贵瑛解析。

精彩片段

《联合早报》首尔通讯员姜贵瑛： 毕竟尹锡悦现在是拿了一个烫手山芋去美国……

主持人：他是国事访问，怎么叫烫手山芋？

姜贵瑛： 他可能也不是开开心心到美国，表面上是开开心心，但是他现在不只要在美国谈到这个核保护伞的问题，再加上那个半导体方面……我是有点担心啊。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

02:23 访美的投名状？

07:33 中国在克制吗？

19:20 中国在观望尹锡悦访美的成果？

22:06 问答时间

延伸阅读：