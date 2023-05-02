拜登：美保卫菲承诺坚如磐石 范围包括南中国海

（华盛顿综合电）美国总统拜登向到访的菲律宾总统小马可斯保证，美国保卫菲律宾的承诺“坚如磐石”，保卫范围包括南中国海在内。

拜登星期一（5月1日）在白宫与小马可斯举行会谈，这是小马可斯去年上台执政以来首次访美。会谈以防务和经济课题为主，美菲力求强化两国同盟关系。

若被武装攻击 美将按1951年条约联菲抗外敌

根据白宫发布的联合声明，拜登在会谈中“重申美国保卫菲律宾的承诺坚如磐石”，这意味着“在太平洋地区，包括在南中国海，如果菲律宾武装部队、公务船只或飞机受到武装攻击，美国将按1951年签署的《美菲共同防御条约》第四条款，启动共同防御承诺”。这项条约要求美国在菲律宾受到武装袭击时，出手协助抵抗外敌。

小马可斯则说，菲律宾正处在一个“可说是目前世界上地缘政治局势最复杂”的地区，因此“很自然的，菲律宾期待与全球唯一的条约伙伴（美国）加强和重新定义双方关系，以及我们可在南中国海、亚太和印太地区局势日益紧张之际发挥的作用”。

两人强调“对南中国海航行与飞行自由的坚定承诺”，也重申“维护台海和平稳定的重要性”，认为这是全球安全与繁荣不可或缺的要素。

新准则侧重海陆空及太空与网络空间军事协调

在两国领导人会晤前，菲当局曾表明，鉴于当前国家安全状况已然不同，两国共同防御条约应与时俱进。

美国官员在简报会上说，两国领导人同意为加强军事和经济合作，制定新的准则。新准则将侧重于海陆空、太空和网络空间的军事协调，美国政府也将向菲律宾提供三架C-130运输机，并探讨派遣更多巡逻舰到菲律宾。

在菲律宾前总统杜特尔特执政期间，马尼拉疏远长期盟友美国，转而亲近中国。小马可斯去年6月出任总统之后，就受到拜登拉拢。美国希望加强在菲律宾的军事部署，阻遏中国武力攻台，以及在南中国海的军事扩张。

今年2月，美菲同意扩大2014年美菲《强化防务合作协议》，菲律宾多开放四个军事基地供美军使用，其中三个位于吕宋岛北部，正对巴士海峡，遥望台湾。这一协议使美国在菲律宾的基地增至九个，引起中国大陆不满。

专家指出，华盛顿将菲律宾视为一个潜在的火箭、导弹和火炮系统的部署地点，预防中国大陆对台湾发动两栖攻击。不过，小马可斯在出访美国途中对记者说，他不会允许菲律宾成为美国军事行动的“集结点”。

美加大对菲投资 洁净能源矿物业与粮食保障

在经济合作方面，根据联合声明，拜登将派遣总统贸易与投资代表团前往菲律宾，以加强对洁净能源转型、关键矿物行业和粮食保障方面的投资。美菲也将共同主办在马尼拉举行的2024年印度—太平洋商业论坛，进一步奠定菲律宾作为区域供应链的关键枢纽。两国也期待分别与日本和澳大利亚建立三边合作关系。

拜登在与小马可斯会面前说，美国将继续深化与菲律宾的经济合作，这对两国都有利。