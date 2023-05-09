【东谈西论】美债危机：玩胆小鬼游戏会玩出火来吗？



美国财政部长耶伦今年来不断疾呼美国众议院提高美国政府债务上限。耶伦严厉警告，众议院如果不提高债务上限，美国最早可能在6月1日就耗尽资金。此外，若美国无法按时还债，将导致债务违约，并引发经济与金融灾难。

美国债务危机是怎么一回事？美债危机对全球经济、金融和货币体系会造成什么影响？这次的违约危机，美国会像以往一样惊险渡过危机吗？ 这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红与新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑解析美债违约的风险。

精彩片段

主持人：美国政府如果没给钱的话就会怎样？美国财长耶伦她说，会对经济和金融造成灾难，会提高以后美国政府借贷的成本。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑：耶伦的话呢，我认为她是亦真亦假，她有三分是真，七分，不见得是真的，她把最严重的结果说了出来，那就是说如果共和党你不愿意给我提高，我的政府就没法运作了，所有的联邦政府的官员，迟早都要失业，并且给金融市场造成很大的打击，但这种情况我个人认为是不会发生的。

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1:45 美债危机101

6:00 耶伦的话亦真亦假？

12:06 这次的美债危机比以往严重？

17:14 投资者应该注意什么？

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