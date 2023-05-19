30年来全球过半湖泊和水库持续“缩水”

（伦敦／华盛顿综合电）最新国际研究显示，全球超过一半的大型湖泊和水库处于水量正在减少的“缩水”情况，淡水资源以及干涸湖盆周边近20亿人的生活面对威胁，而罪魁祸首是气候变化和人类用于农业、发电和生活的耗水量持续加大。

根据星期四（5月18日）在权威学术期刊《科学》发表的有关研究报告，在1992年至2020年间，全球有53%的湖泊水位下降。过去近30年来，欧洲和亚洲之间的里海（Caspian Sea）、南美洲的的的喀喀湖（Lake Titicaca）等世界上最重要的淡水资源，正以每年约220亿吨的累积速度流失，相当于美国最大的米德湖（Lake Mead）水库储水量的17倍。

研究员利用卫星测量结合气候和水文模型计算，评估了近2000个大湖泊。结果发现，人类难以为继地耗水、降雨量改变及温度升高等因素，导致全球湖泊水位持续下降。

研究发现并警示 潮湿地区水分也显著流失

领导这项研究的美国弗吉尼亚大学地表水文学家姚方方（Fangfang Yao）在研究报告中指出，56%的天然湖泊收缩是气候暖化和人类消耗造成的，其中又以全球变暖所占比重较大。

法新社报道，全球湖泊超过1亿个，总水量占地球表面液态淡水的87%，拥有丰富的生物多样性资源，对生态系统有着关键性作用。可是近几十年来，人类活动引起的气候变化已影响了全球环境；大气层、海洋和陆地都变暖了，冰冻圈和生物圈纷纷发生广泛而迅速的变化，湖泊生态系统也受到剧烈影响。

科学界一直普遍认为，气候变化会导致干旱地区变得更干燥，潮湿区则会更潮湿。不过，这个最新研究发现，连潮湿地区也面临显著的水分流失，而这种现象不应被忽视。

科学和环保界长期不断疾呼，必须把全球气温上升幅度控制在1.5摄氏度以内，以避免气候变化导致灾难性后果。目前，全球已升温约1.1度。

厄尔尼诺导致全球损失数万亿元 今年发生概率逾五成

气候变化对人类生活及自然生态的威胁日益严重，也对经济造成巨大损失。另一份最新研究显示，与厄尔尼诺现象相关的极端天气导致农作物减产、洪水、野火乃至社会动乱等，造成的破坏和直接影响可能在一年甚至几个月内造成数万亿美元的损失。

美国达特茅斯学院地球系统科学家在《科学》期刊发表的研究报告指出，科学家使用模型结合了1960年至2019年的经济增长和气候变化，并比较了厄尔尼诺前后世界各地的国内生产总值（GDP）增长。结果发现，1997年至1998年的厄尔尼诺现象导致全球GDP减少5.7万亿美元；1982年至1983年的厄尔尼诺现象也使经济损失了4.1万亿美元。

世界气象组织今年3月通报，导致升温的厄尔尼诺现象可能在未来几个月逐渐形成。这个现象在5月至7月形成的概率是35%；6月至8月发生的可能性是55% 。这个自然发生的气候形态与热带太平洋中部和东部海洋表面温度变暖相关，平均每两年至七年发生一次，通常持续九个月至12个月。