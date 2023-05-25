中国禁美光产品 美国：不影响中美改善关系

（华盛顿综合电）美国强调，中国对美光科技公司采取的采购限制行动，不会破坏改善中美关系的努力。白宫发言人柯比说，华盛顿也已就此与北京直接接触。

柯比星期三（5月24日）向记者指出，中国政府最近出于安全考虑，对美国晶片制造商美光科技公司（Micron）实施禁令，显然是为了破坏七国集团（G7）反对经济胁迫的强硬立场。在G7首度就此发布声明一天后，中方便对美光发出禁令。

柯比强调，华盛顿“不会在看到中国的不当行为时袖手旁观”。但他说：“这并不意味着单是这件事就应该会、或即将会、或正在破坏拜登总统提到的重启沟通管道的努力。”他预计美光的争端不会破坏白宫为与中国建立更富有成效的关系所做的努力。他说，中美关系“是复杂的关系，会出现起伏。”

柯比说，确保沟通渠道“更开放”比以往任何时候都重要。白宫会继续努力推动国务卿布林肯、财政部长耶伦，以及商务部长雷蒙多的访华计划。

他说：“我们将尝试在未来几个月争取更有成效的接触。”他补充，总统拜登指的是与北京进行一些具“潜在希望”的联系和讨论。他也透露，国防部希望防长奥斯汀6月间到新加坡出席香格里拉对话时，能会见中国国防部长李尚福。

负责中国事务副助理国务卿华自强6月底卸任

在中美关系陷入紧张之际，美国国务院负责中国事务的副助理国务卿华自强（Rick Waters）星期三在一场工作会议上宣布，计划在6月底卸任。华自强是国务院近期新设立的“中国事务协调办公室”负责人。

由大约65人组成的“中国组”取代“中国处”，人员增加约两倍。除了领导“中国组”，华自强从2021年6月起担任主管中国和台湾事务的副助理国务卿。虽然不再领导“中国组”，但他依然会从事外交工作。

近期已有数名处理对华关系的美国官员离职，包括副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）和白宫国家安全会议中国大陆与台湾事务高级主任罗森柏格（Laura Rosenberger）。73岁的谢尔曼负责主导多项对华政策，她在本月12日宣布退休。此前离任的罗森柏格将领导一家美国政府运营的非营利组织，这组织负责管理美国对台的非官方事务。

与此同时，美国众议院新成立的美中战略竞争特别委员会星期三批准两份报告，建议就北京对维吾尔族和其他少数民族的待遇进行反击，并寻求遏阻中国与台湾发生冲突。

委员会希望，报告提出的一些建议能在今年成为法律。委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）说，希望借此发出一个跨党派的信息，即美国国会将反对种族灭绝，这是所有罪行中最严重的罪行。人权组织此前指责北京犯下包括强迫劳动在内的侵权行为，并将逾百万维吾尔族人送入新疆的拘留营。