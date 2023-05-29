传没儿子 金正恩女儿金珠爱或是继承人

朝鲜领导人金正恩多次携同女儿金珠爱公开亮相，引发金正恩可能没有儿子、金珠爱或许是朝鲜继承人的揣测。

金正恩在瑞士留学时的好友、瑞士厨师米凯洛日前向美国自由亚洲电台（RFA）说：“听说生了女儿，但没听说过（关于儿子的事情）。”

金正恩曾在瑞士留学九年。米凯洛是金正恩从1998年至2000年在瑞士伯尔尼的一所国际学校留学时最好的朋友。当时，金正恩以“朴云”的化名假扮为朝鲜驻瑞士大使馆职员的孩子上学，但他回朝鲜时向米凯尔坦言自己其实是朝鲜领导人金正日的儿子。两人之后失去联系，直到金正恩执政后的2012年和2013年，米凯尔受邀访朝见了金正恩。

米凯尔说，第一次到朝鲜时，还与金正恩夫人李雪主见了面。而且，从金正恩听到“妻子怀孕”的消息。

但他第二年再访朝时，没见到李雪主。他说：“听说生了女儿，但没听说过（关于儿子的事情）。”

米凯尔是在金珠爱出生之前的2012年，以及被推测为出生年份的2013年，亲自与金正恩见过面为数不多的外国人。

此外，一个不愿具名的西方人士也向RFA说：“虽然同一时期见到了金正恩，但从未听说过有关儿子的事情。”

朝鲜问题专家、美国海军分析中心（CNA）局长肯戈斯说：“不排除金正恩没有儿子的可能性。多次访朝的美国职业篮球（NBA）前球星丹尼斯·罗德曼说，2012年到朝鲜元山见金正恩时，包括同父异母的姐姐金雪松在内，他见到很多家人，但没有看过金正恩的儿子。” “珠爱”这个名字，其实也是罗德曼访朝返国后说，他抱过金正恩夫妇的女儿才被外界熟知。

戈斯说：“从金正恩经常公开珠爱，也很保护她，这一点来看，她看起来像是第一个孩子。以这些信息为基础，我认为金正恩可能没有儿子。如果有，儿子年龄就很小，也不排除儿子的健康问题，对外保密。”

针对金正恩的子女问题，韩国政府的态度也略有改变。

韩国国家情报院今年3月在国会情报委员会上表示，有情报显示金正恩的第一个子女是儿子，我们正在确认中。

然而，韩国统一部高官说：“金正恩时隔28天公开亮相，又携同女儿金珠爱，我个人猜测，或没有长子。”