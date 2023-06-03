【视频】香会欢迎晚宴 中美防长握手简短交谈

中国防长李尚福和美国防长奥斯汀星期五（6月2日）在新加坡出席香格里拉对话欢迎晚宴，两人被安排在同桌，期间短暂握手寒暄。

现场视频显示，两人见面时微笑握手打招呼，李尚福通过身旁的通译对奥斯汀说：“很高兴认识你，奥斯汀部长。”

奥斯汀回应：“很高兴见到你。”

两人握手后，奥斯汀就坐到自己的座位。

美国国防部同天发表声明说，两人只进行了简短的交谈，没有展开“实质的交流”。

五角大楼发言人赖得（Pat Ryder）准将说：“国防部相信应该与中国保持开放的军方沟通渠道，并将继续在多个层面上寻求两军之间有意义的讨论，以负责任地管理这段关系。”

在香会晚宴上，李尚福和奥斯汀同坐第一张贵宾桌，同桌的还有新加坡代总理黄循财、印度尼西亚防长普拉博沃、澳大利亚总理阿尔巴尼斯等。

星期五较早时，黄循财与正在新加坡访问的阿尔巴尼斯召开联合记者会，有澳洲媒体就中国拒绝李尚福与奥斯汀会面，问两位领导人看法。

黄循财当时指出，亚细安关注中美的紧张关系，也清楚表明了对区域安全的关注。“亚细安每个国家都不想被迫选边站。没有人希望处于这样的处境——不是遏制中国的崛起，就是限制美国的存在……（在）亚细安，没有人希望看到新冷战的发生。”

他说，亚细安对于区域与安全合作的看法，是制定开放和包容的合作框架。通过以亚细安为核心的论坛，如亚细安加八防长会议（ADMM-Plus）、亚细安地区论坛等，继续促进与各方的接触。

黄循财说，亚细安也欢迎其他的安全合作架构，如美日印澳四方安全对话（QUAD）和美英澳安全伙伴（AUKUS），但前提是它们支持亚细安的核心地位，并遵守基于国际法的规则秩序。

阿尔巴尼斯则指出，美国和中国防长都出席香会是件好事。“对话是件好事，接触和讨论可促进了解。”