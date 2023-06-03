中美恢复高层接触 中情局局长上月秘访中国

（华盛顿综合电）双边关系持续恶化的中美两国，逐步尝试恢复高层接触。美国财政部副部长尚博格日前与中国新任驻美国大使谢锋会面；美国中央情报局局长伯恩斯于上个月秘访中国。

美国财政部星期五（6月2日）在尚博格（Jay Shambaugh）和谢锋会面后发表声明说，此次会晤“坦诚和具建设性”，并指这是双方保持沟通渠道开放、负责任管控双边关系所做的努力之一。

根据声明，在财政部负责国际事务的尚博格向谢锋提出美国的关注事项，“强调全球两个最大经济体就宏观经济和金融问题密切沟通、共同应对全球挑战的重要性”。

谢锋早年曾在华盛顿任职数年，今年5月下旬就任中国驻美大使。

中美两国在经济、地缘政治等方面的竞争不断加剧，促使美国采取措施把重要供应链从中国转移，并阻止中国取得可能威胁美国国家安全的技术。作为反击，中国日前以安全为由，禁止中国业者采购美光科技公司（Micron）产品。

不过，两国在经济课题上的接触近期增加。美国贸易代表戴琪和商务部长雷蒙多上星期分别会见中国商务部部长王文涛，就贸易、投资和出口政策交换意见。

美国财政部长耶伦此前发表讲话时也强调，美国政府的目标是要与北京建立“建设性和公平”的经济关系，并说她要“消除噪音”、负责任地管控这种关系。

在安全领域，中美两国仍呈紧张态势。但一名美国官员星期五透露，中央情报局（CIA）局长伯恩斯上个月曾秘访中国，希望在双边关系陷入低谷之际加强与北京的沟通。

这名要求匿名的官员说，伯恩斯与中国情报官员会晤时，强调保持中美情报沟通渠道畅通的重要性。不过，他没有进一步透露伯恩斯访华的确切日期，以及会见了哪些官员。

伯恩斯任中情局局长后 曾访俄情报官员及塔利班

中情局向来不公开讨论局长的行程，不过伯恩斯在当前敏感时期访华，自然引起外界关注。伯恩斯是一名资深外交官，担任中情局局长后，曾出国进行数十次敏感的访问任务，包括与俄罗斯的情报官员及阿富汗的塔利班会谈。

今年早些时候，因为发生中国气球飞越美国国土的事件，美国国务卿布林肯临时取消访问北京的破冰之旅。但国务院官员说，布林肯仍然希望在两国关系好转时访华。上个月在日本广岛举行的七国集团（G7）峰会，美国总统拜登预测华盛顿与北京之间的关系将很快解冻。