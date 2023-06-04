美助理国务卿访华 中美关系回暖新迹象

（华盛顿／新加坡综合电）在中美关系紧张之际，美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达星期天（6月4日）抵达北京，他将从周一起展开正式访问。这是中美关系逐渐回暖的另一迹象。

美国国务院星期六（3日）发声明说，康达将于6月4日至10日访问中国和新西兰。访华期间，他会同中方讨论“双边关系中的关键议题”，白宫国家安全委员会负责中国与台湾事务的高级主任贝兰（Sarah Beran）也会同行。

另据国务院发言人说，康达将谈到人权问题，并继续倡导中国人民的基本自由。

中美官员近期频繁接触

中美官员近期频繁接触，中国商务部长王文涛上周分别与美国贸易代表戴琪和美国商务部长雷蒙多会面。美国财政部长耶伦也表示希望在今年内访问中国，与中国副总理何立峰会面。

中国新任驻美大使谢锋与美国财政部副部长尚博格日前会面时，强调中美加强对话管控分歧的重要性。这是中美关系急剧恶化后，两国高层重新恢复接触的试探性举措之一。

据中国驻美大使馆官网公布的消息，这场会见于上星期五（2日）举行，双方就共同关心的问题进行坦诚、深入、建设性交流。谢锋在会上强调中美加强对话、管控分歧、消除障碍的重要性，双方也同意就推进双边和多边领域的互利合作保持沟通。

综合彭博社和路透社报道，美国财政部公布的简短声明称，尚博格与谢锋的会谈是为保持沟通渠道畅通，以负责任地管控双边关系而持续努力的一部分。

尚博格说，他向谢锋提出了美方的关切，并强调美中这两个最大经济体，就全球宏观经济和金融问题密切沟通、共同应对全球挑战的重要性。

中美国防层级官员正式会晤仍遥遥无期

然而，中美国防层级官员的正式会晤似乎仍遥遥无期。中国早前拒绝了中美防长在出席新加坡香格里拉对话期间会晤的提议。

美国防长奥斯汀星期六在香会发表演讲时敦促中美军方高层重启对话，中国防长李尚福隔天则在香会发表演讲后的问答环节上说，中国对两军对话持开放态度，但希望是在相互尊重、平等的基础上对话。

中国外交部前副部长、中国前驻美大使崔天凯星期天（6月4日）在香格里拉对话会场边受访时说，若要恢复与中国的高层防务会谈，美国就必须先拿出诚意，减少在中国周边的军事部署。（路透社）

中国外交部前副部长崔天凯在香会上接受路透社访问时指出，如果要恢复中国和美国这两个超级大国之间的高层防务会谈，美国就必须先拿出诚意，减少在中国周边的军事部署。

也是中国前驻美大使的崔天凯说，中美两军虽然仍有渠道可进行沟通，但他质疑美国是否有足够政治意愿来防止冲突。

崔天凯认为，美国海军和空军在中国附近的部署，“离我们的领土太近了，离我们的领海太近了。他们为什么要漂洋过海大老远来到我们家门口？”

他补充说：“如果有善意，如果愿意真诚行动，他们总能找到有效的沟通方式。”

李尚福和奥斯汀虽然都表示对会谈持开放态度，但区域外交官指出，没有明显迹象显示双方准备对话。目前，中美围绕台湾问题、有争议的东海和南中国海的局势仍然紧张，令人担心有发生误判和事故的风险。

中国军方批评美国与加拿大军舰星期六联合穿越台湾海峡，指这是“故意挑起风险”。

崔天凯说，美国在中国附近做军事部署，“肯定是对他国主权和领土完整的不尊重，更具体地说，他们总是喜欢单边制裁”。

尽管如此，他仍对两国关系持乐观态度。 “原则上，我们随时准备与包括美国在内的其他国家进行更多对话。”他表示，希望情况会在接下来的几个月和几年里有所改善。