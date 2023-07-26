布林肯：更换外长是中国主权 盼与王毅有良好合作

（华盛顿综合电）美国白宫对中国更换外交部长一事说，这是中国内部事务，不影响中美关系。美国国务卿布林肯表明，希望能与新任中国外长王毅有良好合作。

中国星期二（7月25日）宣布，免除原外长秦刚，由老手王毅接任。对此，布林肯星期三（26日）在南太平洋岛国汤加说：“我认识王毅已有10多年。我期待能像过去一样，与他合作良好。”

布林肯说，免除秦刚是中国“主权决定”，并强调美中以负责任方式经营双边关系是很重要的。他说：“这要从外交和接触开始，无论中方外长是谁，我都会与他合作。”

前一天，白宫发言人让-皮埃尔在例行记者会上被问及中国更换外长会否影响美中关系时回应：“这是中国内部事务……美国致力于加深与中国的沟通渠道，以防止任何误会和误判，因此，这不会改变任何事情。”

美国国务院发言人帕特尔同日强调：“我们将继续与王毅和其他中国官员接触，我们仍然认为保持沟通渠道是极其重要的。”至于布林肯会否邀请王毅访美，帕特尔说，任何访美行程将由中国宣布。

日本内阁秘书长松野博一星期三也说，希望与包括王毅在内的中国官员密切沟通。他指出：“日中双方共同努力，建立具建设性和稳定的关系，是非常重要的。“

布林肯是首位访问汤加的美国国务卿，他出席美国驻汤加大使馆的落成典礼，并对中国在印度太平洋地区的“问题行为”发出了警告。

布林肯：抗衡中国影响力 美国正加强在太平洋外交存在

美国正加强在太平洋的外交存在，以抗衡中国在这区域的影响力。布林肯说，美国不反对中国与太平洋岛国加大经贸合作，但这些投资必须是透明的，并以可持续方式进行融资。他称，中国涉及“一些掠夺性经济活动，一些投资进行的方式实际上可能破坏良好的治理与助长贪腐”。

另外，美国商务部长雷蒙多说，她仍然打算访问中国。微软之前称，中国黑客侵入美国政府机构电子邮箱，当中包括雷蒙多的邮箱。

雷蒙多星期二说：“我还是计划在今年夏季晚些时候到中国，我们还在敲定日期和行程。”她指出，美国须要尽可能地和中国做生意、同时也要保护美国的利益，而她在两方面都发挥着作用。

美国参议院星期二以91票赞成、六票反对的结果通过国防授权法修正案，规定美国企业在中国以及其他美国关切的国家的半导体和人工智能等科技领域投资时，必须向联邦机构通报。

有份提出修正案的民主党参议员凯西说：“我们需要这种对外投资的通报，以了解我们通过这些资本流动向对手转移了多少关键技术。有了这些信息，我们就能开始掌控自己的经济未来。”