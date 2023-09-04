习近平缺席G20峰会 习拜会告吹

（北京／新德里综合电）中国宣布总理李强将率团出席本周在印度召开的二十国集团（G20）领导人峰会，表明中国国家主席习近平不会与会。这意味着习拜会不会在新德里登场，也凸显中印关系的紧绷程度。

为期两天的峰会定在星期六（9月9日）开幕。美国总统拜登此前已确定出席峰会，人们原本期待中美两国领袖会趁着出席峰会之便在新德里会晤，进一步稳定因贸易和地缘政治紧张局势受损的关系。

中国外交部发言人毛宁星期一（4日）在北京召开的例行记者会上宣布，李强将率团赴新德里出席G20领导人峰会。

被问及这是否说明习近平不出席峰会，以及习近平为何不出席峰会时，毛宁没有直接回答，只说G20是“国际经济合作主要论坛，中方历来高度重视并积极参与相关活动”。

路透社指出，李强率团意味着习近平几乎肯定不会出席，因为中国国家主席和总理不会同时出国，更不用说出席同一场活动。路透社上周率先报道，习近平可能会缺席峰会并派李强出席。

拜登星期天（3日）受访时说，他对习近平不出席峰会感到失望，但表明他会见到习近平。拜登没有进一步说明，但中美领导人将有机会于11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会上会晤。

拜登和习近平上次会晤，是在去年11月的峇厘岛G20峰会期间。

自2008年第一届G20峰会召开以来，这是中国国家主席首次缺席。之前，中国国家主席只有在冠病疫情暴发的2020年和2021年没有亲自出席峰会，习近平当时通过视讯出席。

俄罗斯总统普京因涉嫌在乌克兰犯下战争罪而被国际刑事法院通缉，因此也将缺席新德里峰会。

其他确定出席的领导人包括德国总理朔尔茨、法国总统马克龙和日本首相岸田文雄。

印度星期天（9月3日）为即将召开的G20峰会举行彩排，警方为此封锁部分路段。（彭博社）

一些分析员认为，习近平缺席新德里峰会可能是要故意冷落东道主印度。他们认为这可能是一种信号，表明中国不愿意在自身经济放缓的当下，协助印度这个增长最快的主要经济体之一增强影响力。

澳大利亚国立大学政治学家宋文笛指出，习近平上月参加了在南非举行的金砖国家领导人会议，这次却跳过了以西方为主的G20峰会，“这可能是习近平‘东方崛起、西方衰落’叙事的直观体现，同时也为了声援普京。”

尽管地缘政治摩擦持续困扰G20峰会进展，但负责筹划这次峰会的印度高官康德（Amitabh Kant）告诉《金融时报》，与会国还是可能就最终公报达成协议。他说，新德里的目标是推动G20就领导人宣言达成共识，包括中俄反对的有关俄乌战争的措辞。