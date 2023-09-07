传朝俄首脑9月10日至13日会晤

俄罗斯政府相关人士称，俄朝两国正在协商俄总统普京和朝鲜领袖金正恩召开首脑会谈的事宜。同时，朝鲜大力宣传中国国务院副总理刘国中将出席9月9日举行的朝鲜国庆75周年庆祝活动，朝中俄三国联盟的趋势日益明显。

日本放送协会（NHK）引述俄政府相关人士的话报道，俄朝正在讨论两国首脑召开会谈的场所，候选地点包括位于符拉迪沃斯托克（中国称海参崴）的远东联邦大学，以及俄罗斯远东军事相关设施。

相关人士还说，直到现在，朝方还在变更计划，暗示经双方协调，会谈日程和场所都可能生变。

《纽约时报》报道，金正恩可能于9月10日至13日，在符拉迪沃斯托克远东联邦大学举行的东方经济论坛（EEF）活动上会见普京。

虽然朝中社没有报道金正恩访俄的相关新闻，但有报道称，中国国务院副总理刘国中将出席朝鲜国庆75周年庆祝活动。

美国之音分析平壤的卫星照片报道称，平壤的金日成广场西侧和东侧，能看到举着红色旗帜和鲜花的人群，是朝鲜准备9月9日的国庆庆祝活动。朝鲜也在准备举行阅兵式，其规模比往年更大。

报道：朝俄将在首脑会谈中 推进大规模武器交易

此外，韩国《朝鲜日报》星期四（9月7日）独家报道说，朝俄将在首脑会谈中，推进大规模武器交易，但实际上朝鲜早从数年前开始动员黑客窃取俄罗斯武器技术。

《朝鲜日报》分析网络安全企业“Genians Security Center”的报告显示，2022年1月至3月，朝鲜黑客侵入俄卫星开发企业“SPUTNIX”和俄罗斯最大的坦克生产企业网络，窃取了超小型卫星体的大量情报及S-300导弹技术等。

韩国国家战略研究院（KRINS）战力开发中心主任方钟官说：“俄罗斯对于朝鲜而言，既是最佳的武器购买者和友邦，也是掠夺技术的对象。”