微软报告：中国利用AI扰乱美国选民

（华盛顿综合电）微软最新研究报告称，中国正利用人工智能（AI）技术，在社交媒体上散布虚假信息，试图在2024年美国总统选举来临之际扰乱美国选民。

微软分析员星期四（9月7日）发布博客文章警告，过去九个月，怀疑为中国特工的人员在西方社媒平台假冒美国选民，上载由人工智能技术生成、旨在“诋毁美国政治人物和标志”的虚假图像，而这些图像随后被网民转载、转发。例如有一张图像显示自由女神像手持冲锋枪，标题为《暴力女神》，附加一行文字警告民主和自由“正被抛弃”。

微软称，上述假账号为了制造属于美国人的假象，将其定位设在美国，并贴上美国政治口号，分享与美国政治课题相关的主题标签。微软指出，这些账号疑为中国资讯作业的一环，其活动和美国司法部所指的“中国公安部内的一个精英小组”活动类似。微软并未具体说明受影响的是哪些西方社媒平台，但其报告中的屏幕截图显示取自脸书和推特（现为X）的贴文。

路透社报道指出，微软的报告凸显了正当美国筹备明年总统大选之际，选举官员愈发担忧他国利用人工智能技术向美国选民散播假信息。美国政府曾指控俄罗斯通过隐秘的社媒行动干预2016年美国总统选举，华府后来也曾指责中国和伊朗试图影响美国选民。

微软的报告说：“我们可以预期，随着时间的推移，中国将继续完善这项（人工智能）技术，但如何以及何时大规模部署这项技术还有待观察。”

华驻美大使馆：坚决反对充满对华偏见和恶意猜测言论

针对微软的报告，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇回应说：“近年来，一些西方媒体和智库指责中国利用人工智能创建虚假社交媒体账户，传播所谓‘亲中’信息。这些言论充满了对中国的偏见和恶意猜测，中方对此坚决反对。”