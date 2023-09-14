金正恩续程俄“武器考察之旅” 普京应邀将访朝鲜

朝鲜领袖金正恩星期三（9月13日）与俄罗斯总统普京举行会晤后，预计16日回朝鲜之前，将参观俄远东战斗机工厂和军舰造船厂等，进行“武器考察之旅”。

朝中社报道，金正恩星期三在俄远东地区阿穆尔州东方航天发射场同普京举行“历史性”会晤。金正恩在首脑会谈和随后的宴会结束后，邀请普京访朝，普京接受邀请。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说：“全体代表团会谈后，金正恩和普京在进行单独会谈时，金正恩邀请普京总统访问朝鲜。普京接受了邀请。所有协议将通过外交渠道来进行。”

俄新社报道，佩斯科夫透露，“普金会”上有讨论送朝鲜太空人上太空的可能。“我们讨论了这样一个事实：如果朝方愿意，我们可以训练朝鲜太空人并把他送入太空。”

他还说，普京送了一支俄制最高质量步枪给金正恩。作为回礼，普京也收到了一支朝制步枪。

朝俄首脑会谈和晚宴结束后，金正恩星期四（14日）在专用列车前向普京告别。专列已驶向远东哈巴罗夫斯克俄战机制造中心。

普京向俄媒体说：“即将离开的金正恩将继续视察军事工厂。他将前往堪索莫乐斯基访问生产军用、民用飞机的工厂。 ”

专列速度缓慢 金正恩料15日开始视察

考虑到金正恩专列的缓慢速度，星期四晚上才到达哈巴罗夫斯克的堪索莫乐斯基，预计金正恩星期五（15日）开始视察活动。

2002年，金正恩的父亲金正日曾访问过堪索莫乐斯基，金正恩可能参观苏霍伊飞机生产工厂和俄远东最大的造船企业阿穆尔斯克造船厂。

之后，金正恩星期六（16日）中午将到符拉迪沃斯托克（中国称海参崴）访问俄罗斯太平洋舰队司令部和远东联邦大学等。

据悉，俄外长拉夫罗夫与朝鲜外长崔善姬对近期举行会谈达成了协议，最早将于10月初在朝鲜举行会谈。

韩方促朝俄遵守联合国安理会决议

随着朝俄加强双方军事交流和全方位军事合作，韩国政府敦促朝鲜和俄罗斯遵守联合国安理会决议。

韩国总统办公室说：“朝俄违反安理会决议，威胁韩国安保的任何行为都将付出明确代价。尤其，安理会常任理事国俄罗斯的责任更加重大。”

韩国统一部长金永浩说：“俄防长绍伊古访朝后，从朝俄间的动向、金正恩最近数次视察军需工厂、此次首脑会谈的随行人员、俄罗斯暗示向朝鲜提供人造卫星等来看，双方正在持续加强军事交易。”

他再次敦促朝俄停止非法行为，遵守安理会决议等的国际规范。

美国国务院星期三也警告，如果俄朝达成任何新的武器交易，拜登政府将毫不犹豫对两国实施更多制裁。

国务院发言人米勒说，金正恩访俄宣布的合作相当令人不安，可能违反多项安理会决议。

美国国务院星期三宣布，批准售卖F-35型战斗机给韩国。美国国务院说，这将提高韩国应对当前和未来威胁的能力，让美韩军方提高联合行动能力，但不会改变区域的基本军事平衡。

日本则警告朝俄不要违反联合国有关与朝鲜进行武器交易的决议；美国下周将在联合国大会上与同盟国讨论具体的应对方案。