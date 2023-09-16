美国消息人士：中国已暂停间谍气球发射计划

（华盛顿讯）美国消息人士透露，自今年2月中国间谍气球在美国被击落之后，中国似乎已暂停发射间谍气球的计划。

美国有线电视新闻网（CNN）引述熟悉美国情报分析的消息人士说，美国官员认为，中国领导人在深思熟虑后，已做出不再发射更多气球的决定。自2月以来，美国没有观察到任何新的发射。

中国大使馆发言人刘鹏宇在CNN要求置评时则重申，2月份的事件是一起意外和孤立事件。

他说：“这起事件发生后，中方多次声明，那个气球是一艘用于气象等研究的民用无人飞艇，它意外进入美国领空完全是不可抗力造成的意外和孤立事件。事实是明确的，不应受到歪曲或误解，我们希望相关各方能停止炒作。”

据其中一名消息人士透露，美国情报界认为，中共领导人无意让气球飞越美国，甚至已就这起事件惩戒监控计划的操作人员。

华盛顿智库战略与国际研究中心高级研究员约翰逊认为，美国总统拜登和中国国家主席习近平可能于11月在旧金山举行的亚太经合组织峰会期间举行会谈，中方暂停气球监控计划可能是中国试图稳定与美国关系的一个方式。

美智库研究员：中方中止计划 或视为尝试解决两国摩擦

约翰逊说，虽然中国不太可能公开承认气球是间谍计划的一部分，也不会宣布停止对美国进行这类监视，但悄悄中止该计划是“积极的一步”，也可能是北京欲向美方展示，它正在尝试解决两国关系中的一些摩擦点。

约翰逊说：“这将是我们从中方看到的第一个信号，他们在说：我们知道你们对此的担忧。”

不过，目前还不清楚暂停气球计划可能持续多久。约翰逊认为，这也可能取决于11月的会谈是否举行以及会谈结果。