《纽时》：气球事件仅冰山一角 中美间谍战日益激烈

（纽约讯）美国媒体报道，今年2月的中国气球事件只是中美谍战的冰山一角，但凸显了中国在收集美国情报方面日益大胆，美国获取中国情报的能力也不断增强，双方的目的都是要了解对方的真实意图以及军事与技术能力。

《纽约时报》报道，美国针对中国的间谍活动，是遏制中国军事与技术崛起战略的关键成分。中国情报机构加大对美监视力度则是中国国家主席习近平的指示；在他领导下，中国对外情报机构在遥远地区也越来越活跃。

《纽时》引述多个匿名美国官员报道，美国中央情报局（CIA）把重点放在习近平，尤其是他对台湾的意图。美国联邦调查局（FBI）则加强追踪中国在美国境内招募间谍的行为。

这些官员说，中国的间谍行动涉及美国与伙伴国的国家安全、外交和先进商业技术的方方面面。美国中情局和国防部都设立了专门监视中国的新单位，并增强拦截中国电子通信的能力。

美联调局局长：中美谍战比冷战时期还广泛

美国联调局局长克里斯托弗·雷形容，中美谍战甚至比冷战时期美国和苏联之间的谍战还要广泛。 “事实上，跟中国比较起来，我们在当地的人员要少得多，但保卫美国本土人民是我们的责任。我认为，这是我们这一代人面临的挑战。”

不过，中国外交部发言人汪文斌2月间曾说：“美国才是全球最大的监控侦查国家，拥有世界上规模最大的间谍网络。”

受访美国官员说，卫星侦察与网络入侵是中国最重要的情报收集手段，因此美国政府一再警惕盟国，如果使用中国通讯公司提供的科技服务就会助长中国的电子监察能力。

华AI软件能识别美间谍脸孔和步态

人工智能（AI）也是中美谍战的战场。美国官员说，美方在人工智能领域保持领先，有助抵消中国在数量上的优势；中方则希望借助人工智能来对抗美国的军事力量，尤其是瞄准美国潜水艇和在太空中建立优势。其中一前情报官员还说，中国人工智能软件甚至能识别美国间谍的脸孔和步态，这意味着传统伪装已不管用。

此外，这些美国官员指中国通过个人接触收集情报，令他们日益担忧，当局因此扩大了内部的间谍抓捕行动。中国两个月前实施涵盖范围更大的新版反间谍法，并强调“反间防谍需要全社会动员”。

中美特工在重要城市加强针对彼此行动

据报道，中美两国都设立新的监听站，并与其他国家政府达成秘密情报共享协议。两国特工在布鲁塞尔、阿布扎比、新加坡等重要城市分别加强了针对彼此的行动，以寻求影响外国官员和招募间谍。

对美国间谍机构来说，习近平的决策和意图是最有价值，但也是最难获取的情报。美方正设法了解中国前外长秦刚落马的原因，以及中国防长李尚福目前为何消失并传出涉贪受查，因为知道有关决定的背景和动机可影响美国的外交与决策。

中国也为了解美国高层的思维而投入许多资源。乔治敦大学高级研究员怀尔德说：“他们在探索美国政府高层的计划和意图。国务卿到底在想什么？他到底在做什么？中情局究竟在对你采取什么行动？”

台湾是中美关系中最突出、且最可能引发战争的问题。据报道，中国的间谍活动包括旨在了解美国对台湾的计划，包括拜登是否真打算在中国攻台时保卫台湾，以及美国和亚洲盟友日益紧密的军事合作细节。

不过，美国情报官员认为，当前北京并不希望因台湾问题而同美国开战。美国国家情报总监海恩斯3月在国会听证会上说：“我们的评估显示，北京仍然认为，避免紧张局势升级并稳定和美国的关系，对它的好处最大。”