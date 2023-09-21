古特雷斯：气候危机已打开地狱大门 再不行动恐后果严峻

（联合国综合电）联合国秘书长古特雷斯说，气候危机已“打开地狱之门”，他呼吁各方采取紧急行动，在为时过晚之前，通过公正公平的能源转型来避免一系列的气候灾难。

古特雷斯星期三（9月20日）在纽约联合国总部举行的2023年气候雄心峰会上发表开幕致辞时说，2023年“可怕的高温”和“历史性的火灾”意味着人类已经打开了通往地狱的大门，不作为将引发严峻后果。“我们的重点是解决气候问题，我们的任务迫在眉睫。”

古特雷斯警告，气候行动的规模与“气候危机的程度相比显得微不足道”，人类社会正朝着2.8摄氏度的气温升幅迈进，危险和不稳定后果正在加剧。然而，“未来并不是不能改变的”，《巴黎协定》将气温升幅限制在尽可能接近1.5摄氏度目标仍然是可以实现的。

古特雷斯将气候雄心峰会定为“严肃”的论坛，表明只有制定了实现温室气体净零排放的具体计划的领导人才会受邀。尽管联合国收到100多份参会申请，但只选了41个发言者，其中不包括主要污染国中国和美国，以及英国、日本和印度。

德国总理朔尔茨在会上承诺，会向发展中国家气候行动基金提供20亿欧元（约29亿新元）资金，巴西也说会在2030年前实现亚马逊雨林零砍伐。

关键碳排放国没参与会议 各国小步骤杯水车薪

世界资源研究所表明，欢迎各国提出的小步骤，但这就像杯水车薪，因为太多关键碳排放国没有参与会议。

联合国官员警告，气候危机正日益成为一场公共卫生危机，呼吁采取更好的培训、研究和恢复措施，以应对气候变化和改善公共卫生。

每年额外25万人将死于气候变化

根据世界卫生组织，随着气候危机加剧，每年会有额外25万人因气候变化而死亡，四分之一的死亡可归因于“可预防的环境原因”。

世界银行预计，到了2030年，由于气候相关的健康影响，多达1亿3200万人将陷入贫困，到2050年，多达12亿人将流离失所。