戴琪希望今年内完成对华301关税审核

（华盛顿综合电）美国贸易代表戴琪说，美方非常慎重地考虑如何重新平衡同中国的贸易关系，希望在今年内可完成对华301关税的审核。

美国多年前对中国展开“301条款”调查后，指中国盗用美国知识产权并强迫美国企业转让敏感技术。特朗普政府在2018年和2019年对总值约3700亿美元（约5047亿新元）的数千种中国进口商品加征关税。

戴琪领导的美国贸易代表处，一年前开始针对这一系列“301关税”是否有必要继续进行审核。星期五（9月22日），戴琪通过视频参与大西洋理事会的跨大西洋地缘经济论坛时，被问及有关审核是否已经有了决定。

她说，对华301关税的审核不仅要看这些关税是否有必要，也要看它们对于保护美国工人及国家经济利益是否有效。“我们正在进行一个强度很大的跨部门审核流程。……我们的目标是希望在今年内完成这项工作。”

戴琪强调，鉴于中美关系的重要性和复杂性，拜登政府对两国关系的管理采取极为严肃认真的态度，尤其是如何平衡双边经贸关系。在这方面，她希望与中国政府新一届领导人会面，最重要的是双方之间保持沟通。

“我还没有机会与（中国）新任副总理会面，但我们已经通过所有的渠道，表明了渴望会面的开放态度，希望继续深化我们之间的理解，特别是在我们两个经济体之间存在摩擦和不相容的领域。”

戴琪同日出席一个贸易论坛时指出，世界贸易组织将在明年2月的部长级会议上应对落实改革取得进展，以便有更好的工具来处理中国的“非市场”做法。

她说，美国致力于改革世贸组织，重点是实现“开放、透明和以公平市场为导向的竞争”这一基本目标。

美国无法把中国排除在关键矿产供应链外

另一方面，美国主管经济增长、能源和环境的副国务卿费尔南德斯说，虽然华盛顿力求实现从电动汽车电池到太阳能板等各种材料来源的多元化，但美国无法把中国排除在关键矿产供应链之外。

他星期五在纽约的简报会上说，中国在矿物原料加工领域的关键地位意味着，北京仍会是美国的重要合作伙伴。“我们其实非常乐意在这方面与他们（中方）合作，现阶段，我们仍向中国公司购买了许多矿产品。多元化是关键。”

不过，美国众议院外交事务委员会主席麦考尔主张进一步限制对华投资。

他接受彭博新闻社采访时说，除了总统拜登近期提出的限制，国会还须进一步收紧对美国公司在中国投资的限制。他认为应该通过立法，对个别中国公司实施制裁，以及在行业层面限制相关开支。