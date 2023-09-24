金正恩复信习近平 誓朝中两国保持密切合作

（首尔综合电）朝鲜领导人金正恩复信中国国家主席习近平，誓言将促进中朝两国的合作关系。与此同时，俄罗斯外交部长拉夫罗夫将于下月访朝，料为总统普京访朝做铺垫。

朝鲜官媒朝中社星期天（9月24日）报道，金正恩于星期四（21日）给习近平回信，向习近平此前就朝鲜建政75周年致以祝贺，表示感谢。

习近平于9月9日致电祝贺朝鲜建政75周年，并在信中表示，愿意加强中朝战略沟通和工作层面的合作。

金正恩在回信中表明，“朝中两党、两国将一如既往，密切联系合作”，他相信“朝中友好合作关系将在未来按照新时代的要求和两国人民的心愿不断得到发展”。

金正恩与习近平上一次会晤是在2019年，当时是中朝建交70周年。金正恩于1月访问北京，几个月后，习近平于6月访问了平壤。

俄外长拉夫罗夫将访朝

中朝领导人此次致电互动之际，金正恩刚刚结束为期六天的访俄行程。这也是金正恩掌权后出访时间最长的一次。

访俄期间，金正恩在俄罗斯远东地区会见了俄总统普京，并向普京提出访朝邀请。克里姆林宫随后宣布，将首先安排外长拉夫罗夫访问平壤。

拉夫罗夫星期六（23日）在纽约告诉记者，他将于10月访问朝鲜。相信他此次访问是为普京访朝做准备。

金正恩访俄引起美国和韩国的密切关注，尤其是对俄朝进行武器交易可能性的担忧。美国数月来一直指责朝鲜为俄罗斯提供武器弹药，但俄朝双方都否认了这些指控。