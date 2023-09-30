气候变化加速 欧洲多国9月温度创新高

（巴黎法新电）欧洲国家奥地利、法国、德国、波兰和瑞士同天宣布刚过去的9月是有记录以来最热的9月。随着气候变化加剧，预计今年会是人类历史上最热的一年。

法国气象局星期五（9月29日）说，法国今年9月的平均气温约为21.5摄氏度，比1991年至2020年的参考期高出3.5至3.6摄氏度。近两年来，法国每月平均气温持续超过正常水平。

德国气象局也说，今年9月是德国有记录以来最热的9月，气温比1961年至1990年的基线，高出近4摄氏度。

波兰气象研究所宣布，今年9月的气温比平均水平高出3.6摄氏度，是自100多年前有记录以来最热的9月。

阿尔卑斯山国家奥地利和瑞士的国家气象机构，也记录了历来最热的9月平均气温。28日发布的一项研究显示，极端的气候变暖导致瑞士冰川在两年内体积缩减10%。

西班牙和葡萄牙国家气象研究所星期五警告，周末气温将异常温暖。西班牙南部部分地区的气温星期五超过35摄氏度。

欧盟哥白尼气候变化服务局9月初曾说，2023年很可能会是人类经历的最热的一年。科学家警告，人类活动导致的气候变暖正推高全球气温，全球平均温度目前比工业化前水平高出1.2摄氏度左右。

极端天气事件或更加频繁 威力也更强

此外，导致赤道太平洋东部和中部海域海水出现异常增温的厄尔尼诺现象才刚开始，更高的气温可能即将到来。

地球气候系统被打乱，使热浪、干旱、野火和风暴等极端天气事件更加频繁，威力也更强，随之造成更大的生命和财产损失。

全球各国领袖11月30日将齐聚阿联酋迪拜，出席联合国第28届气候变化大会，削减温室气体的排放、气候融资以及提高可再生能源产能将是会谈重点。