联合国：气候灾害五年间导致4310万儿童流离失所

（纽约法新电）联合国儿童基金会警告，由气候变化导致的气候灾害如洪水、干旱、风暴和野火，已在2016年到2021年间造成44个国家约4310万儿童流离失所，相等于每天有约2万名儿童流离失所。

儿童基金会星期四（10月5日）发布报告称，这些无家可归的儿童中，多达95%因洪水和风暴而被迫撤离家园。

报告的作者之一希利指出，这些受影响的儿童也面临其他风险，例如与父母分离，或沦为儿童贩运的受害者。她说，这些数据只是“冰山一角”，实际流离失所的儿童数量更多，未来还会继续攀升。

报告显示，在未来30年里，与河流泛滥有关的洪水灾害或导致9600万儿童流离失所，而飓风灾害或影响1030万名儿童，风暴潮也可能造成720万人失去家园；以上估计均不包括预防性疏散。

儿童基金会呼吁世界各国领导人，在11月底至12月在迪拜举行的第28届联合国气候变化大会（COP28）上讨论这项议题。

这份报告还列出了特别易受灾害影响的国家，如中国、印度和菲律宾，这三国的流离失所人口占比最高，预计在未来六年内，将有近2300万人失去家园。其中原因不仅在于这些国家的众多人口和地理位置，也因为预防性疏散计划仍有待强化。

但若从比例来看，非洲和小岛国家面临的风险最大。例如在加勒比海岛国多米尼加，在2016年至2021年里将有76%的儿童流离失所；而在古巴和加勒比海岛屿圣马丁岛（Saint-Martin），这一数字也将超过三成。