拜登：“有可能”下月会见习近平 但目前未有安排

（华盛顿综合电）美国总统拜登说，他可能在下个月的亚太经济合作组织峰会期间与中国国家主席习近平会面，但两人未有坐下会谈的安排。北京尚未证实习近平会否出席这场在旧金山举行的峰会。

拜登星期五（10月6日）在白宫对记者说：“目前还没有安排这样的会议，但有可能举行。”

拜登定11月16日至17日在旧金山接待亚太地区的领导人。《华盛顿邮报》此前报道，白宫已开始为两国首脑在峰会期间举行会谈做准备，还说这是“相当确定的”。

中国外交部长王毅预计将在峰会举行之前访问华盛顿。知情人士透露，中美两国的先遣小组一直在旧金山寻找会面地点。但习近平尚未做出承诺。习近平未出席上个月在印度举行的二十国集团峰会，中国政府也对美国总统最近的言论表示失望，对这项面对面会晤尚未松口。

如果成事，这将是拜登和习近平相隔一年后，再次会谈。两人上一次会晤是去年11月在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团峰会期间。

入夏以来，美国政府便开始推动与北京的对话，并设立工作小组，还向北京派遣内阁成员和气候大使，希望挽回因年初中国间谍气球事件而陷入低谷的中美关系，进而促成习拜会。

美国一名高官说，美方期望建立沟通渠道，确保双方不会陷入冲突，而两国关系缓和的一个可能迹象是中国最近协助越境进入朝鲜的美国士兵特拉维斯·金（Travis King）回国。

不过，负责亚洲事务的前白宫国家安全委员会副高级主任卡纳帕蒂（Ivan Kanapathy）接受路透社访问时批评道：“恢复高层经济对话对中国来说是一场胜利，尤其是北京持续在降低军事风险、网络盗窃和人权问题上搪塞和歪曲事实。”