哈马斯袭击以色列 以军反击致千多人伤亡

（耶路撒冷／加沙综合电）巴勒斯坦激进组织哈马斯星期六（10月7日）黎明时分，从加沙地带向以色列发动多年来规模最大的袭击行动，造成上百人死亡。以色列随后对加沙展开大规模反击，据报已经造成至少1800人伤亡。这是以色列与哈马斯在2021年爆发十日战争以来，最为严重的一次武装冲突。

当地星期六天还没亮，以色列南部和中部地区包括耶路撒冷与特拉维夫，空防警报四起。靠近加沙地带的多个以色列城镇上空更传出爆炸声；在以色列南部城市斯德洛特（Sderot），以军与涌来的巴勒斯坦枪手激战。

天亮后，哈马斯军事指挥官德伊夫在哈马斯媒体的广播中宣布发动了“阿克萨洪水行动”，呼吁各地的巴勒斯坦人起来战斗。他说：“这一天，是结束地球上最后占领的一次最伟大战斗。”

德伊夫声称对以色列发射了5000枚火箭炮，并出动武装人员从加沙潜入以色列。

以色列军方也说，哈马斯除了从加沙用火箭炮攻击，武装分子也从海陆空同步进攻以色列。

巴勒斯坦武装分子渗透到以色列南部地区后，一批巴勒斯坦人突破加沙边境围栏，进入以色列境内。（路透社）

哈马斯后来在社交媒体平台发布视频，称俘虏了三名以色列男子，并带入加沙。社媒上还有视频显示，武装分子把几名以色列士兵的尸体拖到街上庆祝。

据以色列媒体报道，哈马斯的攻击在以色列造成超过100人死亡，800人受伤。

以色列很快就对哈马斯的攻击重拳回应。法新社的在地记者报道，以军向加沙地带发动了至少两次报复性空袭。巴勒斯坦卫生部官员说，截至当地时间星期六下午4时20分（新加坡晚上9时20分），以军的空袭造成至少198人死亡和1610人受伤。

哈马斯发动攻击后，以色列总理内坦亚胡紧急召开高层安全会议，国防部长加兰特下令征召预备军投入战斗。

内坦亚胡向全国发表声明说，以色列与哈马斯开战了。“我们正处于战争之中，不是一次行动或一个回合的较量，而是在打仗。”

他下令军队迅速还击，并誓言：“务必让敌人付出前所未有的代价。”

哈马斯在发动袭击的前一天，指责以色列持续在巴勒斯坦土地上犯下种种罪行，呼吁巴勒斯坦结束以色列的占领。

自2005年以色列从加沙地带撤军后，以色列军队在加沙与巴勒斯坦武装分子先后在2008年、2012年、2014年和2021年打了四场战争。

以色列和巴勒斯坦冲突再起后，以色列的重要盟友美国发声谴责哈马斯，并表明支持以色列。

内坦亚胡同美国总统拜登通了电话。拜登表明，全力支持以色列自我防卫。美国防长奥斯汀也说，美国会努力确保以色列“拥有保卫国家所需的一切”。