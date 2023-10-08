以巴继续激烈交战 冲突恐进一步扩散

（加沙／耶路撒冷综合电）最新一轮以巴冲突星期天（10月8日）进入第二天，双方没有退缩，继续激烈交战。以色列向加沙周边调派数万兵力，要全力清除哈马斯武装分子；以军调派战斗机，空袭加沙多个地点。哈马斯不甘示弱，继续发射火箭弹，攻击以色列境内目标。北边的黎巴嫩真主党星期天也向以色列发射迫击炮，引发这场冲突可能扩散至加沙以外地区的担忧。

加沙地带南部康尤尼斯一栋房屋在以色列空袭中塌下，当地居民和救援人员星期天（10月8日）在废墟中搜索生还者。（路透社）

星期天摄于以色列南部城市亚实基伦（Ashkelon）的照片显示，以色列使用铁穹（Iron Dome）导弹防御系统，拦截哈马斯从加沙地带发射的多枚火箭弹。（路透社）

巴勒斯坦激进组织哈马斯星期六（17日）从加沙地带对以色列发动数十年来最猛烈的火箭弹袭击，并派武装分子从海陆空同步进攻以色列。以色列随即展开大规模反击。

以色列军方星期天说，以军已重新控制多数渗透点、击杀数以百计的武装分子并俘虏数10人，但一些地方的战斗还在持续。在南部的斯德罗特（Sderot），以色列特种部队夺回一座警察局，“消灭10名武装恐怖分子”。

至星期天，以色列已攻击至少426个哈马斯目标，包括加沙地带的隧道、建筑物和其他基础设施。

以色列向加沙周边地区部署数万兵力，24小时内要疏散加沙附近所有以色列居民，以便搜索武装分子。以军发言人哈加里说：“我们将进入每一个社区，直至杀死以色列境内的所有恐怖分子。”

以色列还击 空袭加沙断水电

以色列为报复巴勒斯坦激进组织哈马斯发动的大规模袭击，在周末空袭加沙地带的哈马斯办公室和训练营、民居及其他建筑物，造成大规模破坏和伤亡。

据报道，以军在攻击民宅前没事先发布警告，多栋住宅楼遭炸毁。加沙南部康尤尼斯（Khan Younis）一座清真寺也被夷为平地。星期天（10月8日）上午有许多民众聚集在废墟前，协助搜寻生还者。

此外，以色列还切断了部分地区的水供。据报道，加沙人道主义状况正在不断恶化。

内坦亚胡誓言要把哈马斯藏身之处“变废墟”

以色列总理内坦亚胡誓言，要把哈马斯藏身之处“变成废墟”，并敦促在加沙的巴勒斯坦人逃离。他在社交媒体上说：“哈马斯的凶残袭击，迫使我们踏上漫长且艰难的战争。战争的第一个阶段即将随着渗透我们领土的绝大多数敌军被消灭而结束。”内坦亚胡矢言，在获得胜利前，以军不会停歇。

黎巴嫩真主党星期天向以色列发射导弹和炮弹，以声援哈马斯。以色列随后在北部地区集结坦克。（法新社）

内坦亚胡办公室说，以色列安全内阁已批准，全面摧毁哈马斯和另一武装组织“伊斯兰圣战组织”（Islamic Jihad）的军事和治理能力，具体措施包括切断对加沙地带的电力、燃料和货物供应。

哈马斯发言人称，袭击以色列是为了“保卫我们的人民”。哈马斯星期天向以色列发射更多火箭弹，以色列南部各地都响起空袭警报。

美国国务卿布林肯星期天稍晚时说，以色列多数地区已相对恢复平静，但加沙地带的战斗仍然激烈。

黎巴嫩真主党炮击以色列北部

以色列星期天也遭受来自北方的攻击。黎巴嫩真主党说，它当天对与以色列“有争议的边境地区”发射大量炮弹和制导导弹，以声援哈马斯。此次袭击没有造成人员伤亡。以色列过后对黎巴嫩发射炮弹反击，并在北部地区集结多辆坦克。

真主党高级官员哈希姆星期天表明，真主党支持哈马斯。他说：“我们的历史、枪支和火箭都与你们同在。我们的一切都与你们同在。”

自1973年赎罪日战后 以色列遭受最大规模袭击

此次哈马斯袭击是自1973年第四次中东战争（也称赎罪日战争）后，以色列遭受的最大规模袭击。哈马斯选在7日动手具有象征意义，此前一天（10月6日）正是赎罪日战争爆发50周年。哈马斯把此次军事行动称为“阿克萨洪水行动”，并呼吁“约旦河西岸的抵抗战士”，以及“阿拉伯和伊斯兰国家”加入这场战斗。

11名泰国人被哈马斯挟为人质

以色列政府说，此次冲突已导致超过600名以色列人死亡、逾2000人受伤，伤者中有200人情况危急。哈马斯俘虏超过100名以色列人。加沙地带则有370人死亡、2200人受伤。

据报道，在以巴冲突中丧命的还有至少两名泰国人与一名柬埔寨人，另外11名泰国人被哈马斯挟为人质。目前有450名柬埔寨公民旅居以色列，他们大多是学习农业的学生。菲律宾政府也在调查是否有国民在加沙受困或被挟持。