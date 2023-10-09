布林肯：哈马斯袭击或为破坏以色列沙特建交

（华盛顿综合电）美国国务卿布林肯说，哈马斯攻击以色列，可能是为了破坏以色列与沙特阿拉伯建交，以及其他国家与以色列关系正常化。

布林肯星期天（10月8日）接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说：“我们且看，是谁反对（关系）正常化？哈马斯，真主党和伊朗。不难理解，部分动机应该就是要破坏沙特和以色列的和解，这肯定是一个因素。”

布林肯说，目前还没有任何证据证明，伊朗是哈马斯袭击以色列的幕后黑手，但他指伊朗长期支持着控制加沙的哈马斯。

美国国务卿布林肯说，目前没有任何证据证明，伊朗是哈马斯袭击以色列的幕后黑手。（路透社）

以色列总理内坦亚胡上个月在联合国发表演说，对巴勒斯坦议题置之不理，并称以色列即将获得沙特承认，他相信以色列已接近与沙特建立和平，并预计这将重塑中东地区。

美国副国家安全顾问费纳星期天接受福克斯新闻台访问时指出，尽管爆发以巴冲突，以色列与沙特关系正常化的努力应该持续。费纳说：“我们认为继续寻求这种可能性，符合两国的利益。”

积极推动以沙关系 拜登欲在选举前取得重大外交胜利

美国总统拜登希望在明年美国总统选举前取得重大外交胜利，因此在积极推动以色列与沙特达成协议。不过，拜登的一些民主党同僚对美国准备为沙特提供安全保证有所保留。沙特的人权状态向来遭到美国政界抨击。

分析员认为，新一轮冲突重挫以色列和沙特达成划时代协议的努力。华盛顿智库中东研究所副所长卡图利斯说：“这始终是难以攀登的高山，而且这座山已变得更加陡峭。”

卡图利斯认为，以巴冲突凸显了以色列和巴勒斯坦之间的深刻矛盾，这些问题已变得越来越复杂。

随着内坦亚胡宣布以色列进入战争，分析员不认为以沙关系会在这种情况下恢复正常化。

以沙关系专家、沙特学者阿尔加什安说，以巴冲突爆发后，沙特外交部发表了声明，确定沙特会坚定支持巴勒斯坦，不会优先考虑与以色列的关系正常化。“这种情况促使沙特阿拉伯回到了传统角色。”

总部设在布鲁塞尔的智库国际危机组织的中东项目主任希尔特曼说，哈马斯担心一旦沙特承认以色列，巴勒斯坦会进一步被边缘化，这是攻击以色列的原因之一。而以色列预计将对哈马斯强力反击，这样一来，阿拉伯国家将与民众一道对以色列采取较为强硬的立场。如果这些情况都发生了，以色列与阿联酋等中东国家的关系会冷却下来。