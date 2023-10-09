假装无心战斗骗倒以色列 哈马斯两年精心策划袭击

（耶路撒冷路透电）路透社报道，巴勒斯坦激进组织哈马斯对以色列发动大规模袭击之前，其实进行了长达两年的精心策划。哈马斯成功制造专注于改善经济的假象，让以色列对它的军事训练活动不以为意，认定它无心战斗。

报道引述一名与哈马斯关系密切的消息人士说：“过去几个月，哈马斯前所未有地利用情报策略来误导以色列，明里给人不想与以色列发生战斗或冲突的印象，暗里却在为这场大规模行动做准备。”

据悉，哈马斯甚至在加沙地带建造一个模拟以色列定居点，用于军事练习如何登陆与袭击以色列。消息人士说：“以色列肯定看到了，但以色列确信，哈马斯并不想要与他们对抗。”

哈马斯在训练战士之际，也致力让以色列认为哈马斯更关心的是加沙居民能否跨越边境到以色列或约旦河西岸工作，赚取更高收入。

2021年以巴冲突后，以色列一直寻求通过维持加沙地带的基本经济稳定来遏制看似已厌倦战争的哈马斯，包括向数千名加沙居民发放跨境工作准证。一名以色列军方发言人说：“我们相信，他们把在这里工作赚取的钱带回加沙，能够带来一定程度的和平。我们错了。”

哈马斯消息人士说，为掩饰真实意图，哈马斯一直避免对以色列采取军事行动，并因此引起支持者批评，从而进一步巩固它无心战斗的印象。

以色列安全部门消息人士透露，以色列一度认为，哈马斯领导人辛瓦尔（Yahya al-Sinwar）专注于管理加沙，“而不是杀害犹太人”。与此同时，以色列也因与沙特阿拉伯展开关系正常化谈判，转移了对哈马斯的注意力。

众多哈马斯领袖对计划不知情

哈马斯计划的关键之一是严防消息走漏。据悉，许多哈马斯领袖对计划不知情，参与袭击的1000名战士此前也不知道演习的目的。

哈马斯消息人士说，星期六（10月7日）的行动分为四个部分。哈马斯首先从加沙地带发射3000枚火箭弹，并派战士乘滑翔机飞入以色列。战士降陆后确保地形安全，好让精锐突击队突破加沙与以色列定居点之间的强化电子和水泥墙。

接着，哈马斯战士用炸药冲破障碍物后，乘电单车疾驰而入。据目击者描述，哈马斯战士过后还用推土机拓宽缺口，让更多战士开着四轮车通过。与此同时，哈马斯也派一支突击队袭击以军在加沙南部的总部，干扰那里的通讯。行动的最后一部分，则是把以色列人质带回加沙。

事发时，以色列在加沙附近南部地区的兵力不足。此前，以色列定居者与巴勒斯坦武装分子之间的暴力事件激增，促使以色列把部分兵力重新部署到约旦河西岸。以色列安全部门消息人士说：“他们（哈马斯）乘虚而入”。

以色列国防军发言人迪纳尔承认，以军对哈马斯的袭击毫无防备。他说：“这是我们的九一一事件。他们让我们措手不及。”