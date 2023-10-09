以巴冲突再起 全球经济前景添新风险

（达拉斯综合电）以巴冲突升级，全球经济会遭受怎样的影响成了一大关注。分析员认为，这可能使各国中央银行面对新的通货膨胀压力，打击市场信心，全球经济前景增添新风险。

路透社的分析报道指出，以巴冲突的影响可能须过一段时间才能显现出来，这又取决于这场冲突会持续多久、激烈程度，以及是否蔓延到其他地区。

国际清算银行（BIS）总经理卡斯腾斯（Agustin Carstens）在全美商业经济协会的活动上说，石油和股市可能马上会受冲击，但现在谈对其他方面的影响仍言之过早。

不过他指出，冲突可能对持续放缓的全球经济以及还在适应美联储高利率政策的美国市场，带来一系列不可预测的影响。

国际清算银行总经理卡斯腾斯说，以巴冲突可能对全球经济带来一系列不可预测的影响。（路透社）

有经济师认为，任何经济不确定因素都可能导致各方推迟决策，增加风险溢价。

投资公司北方信托的首席经济师坦南鲍姆（Carl Tannenbaum）说，如果以巴冲突持续升级，最终将影响全球的石油供应，因此市场会密切关注局势发展，尤其要确定，这次冲突同以前的相比是否有异常的演变。“问题在于，这是否会打破（中东的）长期平衡？”

据路透社，各方关注以巴冲突是否可能导致新的通胀压力，因为中东不仅有伊朗和沙特阿拉伯等主要石油生产国，也是全球重要航道的所在地。如果冲突越来越激烈，市场和伊朗与沙特等主要参与方的反应将是关注焦点，因为这关系到油价是否会出现另一次飙升，而接下来债券和股票市场交易也将反映市场对冲突的后续有怎样的预测。

III资本管理公司首席分析师巴斯塔（Karim Basta）说：“这场冲突带来了油价上涨的风险，对通胀和增长前景也构成风险。”

国际货币基金组织（IMF）和世界银行年会本星期将在摩洛哥举行，攸关全球经济的问题将是会议的讨论重点。IMF总干事格奥尔基耶娃上星期已经提醒，IMF估计世界经济的复苏缓慢且不均衡，全球各地的经济趋势将出现明显差异。分析指出，在某种程度上，以巴冲突加剧了市场对全球经济前景的担忧。