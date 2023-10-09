全面封锁加沙地带 以色列或将发动地面攻势

（华盛顿／耶路撒冷综合电）以色列星期一称，将“全面封锁”加沙，让这片土地断水断电断粮。以色列也展开历来最大规模动员，短短48小时内征召了30万名预备役军人，接下来可能会对巴勒斯坦激进组织哈马斯控制的加沙发动地面攻势。

以色列国防部长加兰特星期一（10月9日）说：“我已下令全面围堵加沙地带。没有电、食物、水、天然气，一切都被封锁了。”以色列能源部长卡茨的发言人过后说，卡茨下令“立即切断对加沙的水供”。

以色列国防军首席发言人赫格里说，以军已重新控制被哈马斯武装分子渗透的地区，但由于可能仍有漏网之鱼，“我们正在搜索与清查所有社区”。另一名军方发言人承认，“恢复防御与安全态势所需的时间比我们预期的久”。

过去两天，以色列已动员30万名预备役军人，这是以军可能很快会对加沙地带发动地面攻势的迹象。路透社引述一些巴勒斯坦人报道，他们接到以色列安全官员的来电和语音短信，要他们离开主要位于加沙北部和东部的地区，称以军将在这些地区行动。

以色列官员未证实是否会对加沙展开地面攻势。内坦亚胡办公室星期一说，内坦亚胡当天访问哈马斯袭击的南部边境城镇时说，以色列对袭击的回应将“改变中东”。

以军星期一说，他们当天击杀了至少两名从黎巴嫩进入以色列的枪手，并炮击黎巴嫩南部边境地区，这加深了冲突可能扩大的担忧。不过，黎巴嫩真主党否认试图渗透以色列。

星期一新一轮巴以冲突仍在持续，加沙卫生部门说，此次冲突导致当地至少560人死亡、2900人受伤。以色列则有超过800人丧命，2300人受伤。此外，还有来自美国、英国、柬埔寨、加拿大、德国、法国等多国的数十名外国人在这场冲突中死伤、失踪或被挟持。

美国星期天警告其他各方不要加入以巴冲突。美国国防部长奥斯汀当天与美国总统拜登开会后宣布，把美国海军最先进的福特号航母与随行军舰部署到地中海东部，并增加在当地的战斗机数量，以加强对那片地区的威慑态势。

美国政府也将迅速为以色列国防军提供包括弹药在内的额外军备和资源。奥斯汀强调，美国对以色列国防军与以色列人民的支持坚定不移。

白宫说，拜登星期天与以色列总理内坦亚胡通电话时承诺，“全力支持以色列政府和人民对抗哈马斯恐怖分子前所未见的骇人袭击”。两人也讨论要如何“确保以色列的敌人不会认为他们能够或应该利用当前局势”。

哈马斯指，美国向东地中海部署航母，意味着它“实际上加入对我们人民的侵略”。

联合国安理会星期天就以巴局势召开紧急闭门会议，多数成员国都谴责哈马斯对以色列的袭击，但会议没有发表联合声明或提出具约束力的决议。据悉，以俄罗斯为首的一些安理会成员国认为，与其谴责哈马斯，安理会应力促双方立即停止战斗，展开有意义的谈判。

以色列和巴勒斯坦都不是安理会成员，没有参与这场会议。以色列驻联合国大使埃尔丹在会议前指责哈马斯公然犯下战争罪。“和这些野蛮人讲道理的时代过去了。现在是摧毁哈马斯恐怖基础设施、彻底消灭它的时候，以确保这样的恐怖袭击不再发生。”

巴勒斯坦驻联合国代表曼苏尔则呼吁安理会专注于结束以色列的占领。他说：“现在是时候告诉以色列，它必须改变路线，通往和平的道路是存在的，在这条路上不会有巴勒斯坦人和以色列人被杀害。”