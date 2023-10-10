以巴冲突延至网络 以色列网站频遭亲俄黑客攻击

（爱丁堡彭博电）以巴冲突爆发后，一些黑客组织紧随巴勒斯坦激进组织哈马斯的步伐，针对以色列政府和媒体官网发动了袭击，其中一些黑客组织与俄罗斯有联系。

亲俄黑客组织“killnet“星期天（10月8日）宣称，将针对所有以色列政府系统展开“分布式阻断服务攻击”（DDoS），造成以色列政府网站和安全机构Shin Bet网站短暂停摆。

Killnet指责以色列在俄乌战事中支持乌克兰和北约，并将以巴冲突的流血事件归咎于以色列。

另有数十个黑客组织声称正在向以色列基础设施发动袭击，以造成与发电厂和导弹警报系统相关的网站失能。

另一个亲巴勒斯坦黑客组织“AnonGhost”则入侵了一个手机应用程序，并在冲突爆发期间，频繁向以色列人发送虚假导弹警报等，扰乱民心。

网络安全公司Truesec AB的威胁情报专家沃伦说：“很明显，其他俄罗斯黑客也在选边站队，积极支持哈马斯对以色列发起的战争。”

亲以色列黑客对巴勒斯坦发动网袭

另一方面，亲以色列的黑客组织 “印度网络部队”（Indian Cyber Force）则针对巴勒斯坦发动了网袭，使国家银行网站和哈马斯官网陷入瘫痪。

不过，网络安全公司Check Point执行长梅辛认为，这一波网络攻击“并不突出”，影响不大，但不排除未来形式或将改变。