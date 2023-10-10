全球暖化加剧 湿热气候或让数十亿人难以生存

（伦敦路透电）根据最新研究报告，随着气温不断上升，本世纪将出现的致命湿热天气可能影响全球数十亿人，让他们感到难以生存。受影响地区包括德里和上海等世界最大城市，如果全球暖化情况加剧，足以致命的湿热天气可能进一步蔓延到美国中西部等地区。

这份星期一（10月9日）刊登在《美国国家科学院院刊》的研究报告试图探索，在没有遮荫或空调等降温技术的情况下，湿加上热到了哪个地步，足以超越人体极限。

研究发现，如果气温升高超过工业化前水平2摄氏度，大约7亿5000万人每年可能会经历一周或许足以致命的湿热天气。如果气温升高3摄氏度，超过15亿人将面临这种威胁。

这份研究的共同作者美国普渡大学可持续未来研究所所长胡伯说：“这令人非常不安，很多人将因此被送进急诊室。”

联合国报告：2100年全球气温将上升2.8摄氏度

根据2022年联合国排放差距报告，预计到了2100年，全球气温将上升2.8摄氏度。

近年来，印度、巴基斯坦和波斯湾国家已短暂经历了危险的湿热天气。研究认为，如果全球持续升温，从尼日利亚首都拉各斯到美国伊利诺伊州芝加哥等大城市都将受到影响。

这份研究的另一名共同作者美国乔治梅森大学气候学家维塞利奥指出，湿热天气“出现在我们以前从没想到的地方”，南美和澳大利亚面对的威胁正在增加。

如果气温升高超过工业化前水平4摄氏度，阿拉伯半岛国家也门城市荷台达（Hodeidah）每年将出现大约300天可能足以致命的湿热天气。

湿球温度（wet-bulb temperature）是综合考虑热量和湿度对人体影响的指标。在实验中，科学家在温度计的球部覆盖一块湿布，布上的水蒸发会降低温度计的温度，这如同人体通过排汗来散热的能力。

胡伯在2010年一项研究中提出，身处湿球温度35摄氏度持续六小时或更久将超出人体极限，如果无法降温，可能会中暑身亡。

10年后，维塞利奥的研究团队为了验证胡伯的理论，将一群健康的年轻人置于湿球温度高的环境实验室里，结果发现人体极限其实更低，介于30至31摄氏度。

星期一发布的最新报告是胡伯和维塞利奥联手研究的成果，他们将这个较低的人体极限投射在不同的升温幅度（介于1.5至4摄氏度）设想情况之下。

未参与这项研究的加利福尼亚大学尔湾分校大气科学家鲍德温说：“很不幸的，比起35摄氏度的极限，这勾画出了一个稍微更为严峻的形势。”