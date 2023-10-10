黎巴嫩真主党再炮击以色列 美国警告勿开辟新战线

（贝鲁特／耶路撒冷综合电）黎巴嫩真主党星期一（10月9日）晚炮击以色列北部地区，报复以色列袭击黎巴嫩南部。这轮跨境暴力标志着围绕加沙地带的以巴冲突，已明显扩大到以色列北部与黎巴嫩接壤的地区。

以色列军方星期一说，以军当天击毙至少两名从黎巴嫩进入以色列的枪手。此次袭击造成一名以色列副指挥官身亡，以军随即炮击黎巴嫩南部地区。巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）过后宣称发动此次越境袭击，自上星期六（7日）哈马斯对以色列发动袭击以来，这个组织一直与哈马斯并肩作战。

真主党星期一晚说，以色列对黎巴嫩南部的袭击造成三名真主党成员死亡，为报复以色列，真主党用制导导弹和迫击炮弹袭击边境附近的以军军营。据路透社引述消息报道，死于以军袭击的还有另两名真主党成员。

星期天（8日），真主党也向以军阵地发射火箭弹和炮弹，声援哈马斯，以军发射重型火炮还击。

因边境连续两天交火，黎巴嫩南部一些居民离家避难。一名黎巴嫩男子说：“我们的房子非常靠近边界，所以我们要离开，到村子里去。我的邻居也都这么做。”

英国说，以黎边境局势高度紧张，且可能升级。美国国防部高官星期一说：“我们对真主党可能会做错误决定，在以巴冲突中开辟第二条战线深感担忧。”这名官员说，美国星期天宣布向东地中海部署航母打击群的部分原因，就是要告诉真主党等获伊朗撑腰的组织，不应“质疑美国政府支持以色列防御的承诺”。

若与真主党全面开战，以色列就必须同时应付两条战线，兵力会分薄。联合国驻黎巴嫩临时部队发言人说，部队司令拉萨罗（Aroldo Lazaro）正与有关各方联系，敦促他们保持最大限度克制。